5 lugares para comer quesadillas fritas en la Ciudad de México

Las quesadillas son un elemento fundamental para la comida mexicana. La combinación entre maíz y guisados típicos, la convierten en un alimento sumamente sabroso. Que si llevan queso o no, al final no importa, todos concordamos en que pocas cosas se comparan a una buena quesadilla chilanga.

Si tienes antojo de unas buenas quesadillas fritas y no sabes dónde ir a comer, acá te contamos.

Quesadillas Lucha

En el corazón de Coyoacán, específicamente en su famoso mercado, estas son las quesadillas que no puedes dejar de probar si andas dando la vuelta por esta hermosa delegación al sur de la ciudad. Te chicharrón, de tinga, de huitlacoche y hasta carnitas. Además puedes acompañar tus alimentos con refrescos y aguas frescas. A pesar de la cantidad de personas que hay, la atención es bastante rápida y llena de amabilidad. Las quesadillas pueden ser fritas o a la plancha, si quieres un poco menos de calorías.

Dónde: Mercado de Coyoacán, Ignacio Allende 59, Local 323 04100 México, D.F. Coyoacán

Horario: todos los días de 8 am a 6 pm

Cuánto: desde 20 pesos

Quesadillas María Isabel

Muy cerca del parque Lincon, son una tradición para la gente que transita por Polanco. Con salsita verde o roja, puedes disfrutar de todas las variedades de quesadillas, además de unas tostadas de pata. Esta lonchería se dedica desde hace algunas décadas a ofrecerle a la gente de esta zona una alternativa barata y grasosa para disfrutar.

Dónde: Av. Emilio Castelar 14, Polanco, Polanco IV Secc, 11550 Ciudad de México, CDMX

Horario: Todos los días de 8 am a 10 pm

Cuánto: Desde 30 pesos

Quesadillas Mil Salsas

Estas quesadillas tienen más de veinte años, y en su menú, poseen hasta ahorita 90 tipos de salsa que puedes disfrutar; entre las que se encuentran las tradicionales, verde, roja, habanero, y sabores exóticos como chocolate, arándano, maracuya o kiwi. Además de las quesadillas de guisos típicos, puedes comprar gorditas y pambazos.

Dónde: Av. División del Nte. 4250, Coapa, Nueva Oriental Coapa, 14300 Ciudad de México, CDMX

Horario:Lunes a jueves de 8 pm a 1 am, viernes de 8 pm a 6 am, sábados de 8 pm a 5 am y domingos cerrado

Cuánto: Desde 20 pesos

Quekas Mesones

En el corazón de la Ciudad de México se encuentra esta lonchería especialista en antojitos mexicanos. El Menú es muy variado y las quesadillas son de gran tamaño, además puedes pedirlas combinadas e incluso con tres ingredientes. Puedes acompañarlas con distintos tipos de cafés, licuados y aguas frescas.

Dónde: Mesones 174, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, 06090 Ciudad de México, CDMX

Horario: Lunes a sábado de 8 am a 6 pm, domingos cerrado

Cuánto: desde 17 pesos

Doña Vero

Doña Vero combina algunos de los sabores contemporáneos y experimentales de la comida mexicana con los sabores típicos. Aquí puedes encontrar quesadillas con sabores extravagantes, como chilorio, avestruz, guajolote, chapulines o venado. Sin duda, es difícil poder encontrar algo parecido a este concepto. Además de esto, puedes encontrar distintos tipos de cervezas artesanales, tanto nacionales como internacionales.

Dónde: Av. Monterrey 313 Esquina, Tepic, Roma Sur, 06760 CDMX

Horario: Lunes a jueves de 9 am a 11 pm, viernes de 9 am a 1 am, sábado de 10 am a 12 am, domingo de 10 am a 5 pm

Cuánto: Desde 50 pesos