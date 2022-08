5 errores que se suelen cometer al hacer sopa de pasta

Hacer sopa de pasta parece una receta sumamente sencilla y cómoda para realizar en casa cuando no quieres preparar un platillo muy laborioso. Sin embargo, puede que haya pasos en la receta que hacen que el resultado final no sea como esperas. Aquí te decimos qué errores son los más comunes al momento de hacer sopa de pasta.

Agregar sal desde el inicio

¿Te ha quedado la sopa salada últimamente? Probablemente sea porque agregas sal al principio de la preparación. Este es un error común que sucede porque añades sal al inicio de la preparación cuando está hirviendo. Es bastante dificl medir la cantidad de sal antes de que la sopa esté lista. Además el agua se evapora, lo que produce que la sal se llegue a concentrar más.

Para solucionarlo, simplemente agrega la sal después de probar la sopa, no antes; y asegúrate que la sopa que utilices no tenga sal incluida.

Foto: Catkin / Pixabay

La cocción de vegetales y hortalizas

Uno de los problemas frecuentes que suceden al preparar sopa, es que los ingredientes que la acompañan no quedan de la mejor manera al momento de cocerse, por lo que se vuelven difíciles de consumir. Puede que queden trozos muy grandes de los vegetales, que queden crudos o que no se disfrute el caldo o la pasta debido a la cantidad que tiene.

Para solucionarlo, recuerda cortar los vegetales de tal manera que se acompañen con la pasta y el caldo en la misma cucharada. Al momento de cocer la sopa, los vegetales duros como la zanahoria o papa, van al principio, mientras que las hojas verdes van al final de la cocción.



Foto: ivabalk / Pixabay

Sobrecocer la sopa

Dependiendo de con qué acompañes la sopa, depende el tiempo de cocción. Por ejemplo, si se trata de sopa de pescado y dejas la preparación mucho tiempo en el fuego, es posible que el sabor sea sumamente intenso y arruine la sopa. En cambio si la acompañas con carne y la dejas poco tiempo, simplemente los sabores nos e combinarán y la carne no quedará correctamente cocida.

Para solucionarlo, aprende del tiempo de infusión de sabores de los ingredientes que utilices, para mariscos y pescados se necesita menos agua y un tiempo de 20 a 40 min en el fuego. Para carne, dependiendo si uses huesos u otro ingrediente, se pueden necesitar hasta 4 horas; mientras que los vegetales no deben pasar más de 2 horas en el fuego, basta con que se ablanden y suelten un poco de su sabor al caldo.

Foto: Ray_Shrewsberry / Pixabay

Usar agua en vez de caldo

Si bien, no es un error fatal, siempre es mucho más recomendable usar caldo de pollo, verduras, res u otros para preparar la sopa. No solamente brinda muchísimo sabor a la preparación sino que también la consistencia de la sopa cambia. Además de que es una manera de reutilizar ingredientes si antes herviste pollo o carne.

El miedo a la olla exprés

Una pregunta frecuente es si se debe tapar la sopa al momento de cocinarse. Aunque la respuesta no es parte de ningún consenso, existen varias recomendaciones. Si la tapas, el agua no se evapora tan fácil, por lo que el caldo no se reduce, sin embargo, el sabor es más simple. En cambio si la destapas, el caldo queda más concentrado produciendo mayor olor y sabor en la sopa, pero la pérdida de nutrientes es mayor.

El uso de la olla exprés puede ser la solución, al dejar escapar el vapor del agua pero no en la misma cantidad que si no se tapara completamente. El equilibrio que brinda la olla es la solución para este caso, además de que ahorra tiempo en la cocina.



Foto: kalhh / Pixabay

La cocina es un mundo variado, y cada persona que cocina tiene un paladar diferente y una forma de preparar la sopa única. Las recomendaciones pueden ayudar a disfrutar de una sopa de pasta de la mejor calidad. Como dato extra te recomendamos que si quieres recalentar la sopa que preparaste, no solo la calientes, se debe hervir para evitar que se eche a perder.



