5 chefs que hicieron de todo por sobrevivir durante la pandemia

Con el inicio de la pandemia, la economía se vio afectada tanto para negocios como para toda la sociedad; por ejemplo en todos lados se mencionaba la crisis que supondría para los restaurantes y cocinas como empresas al tener que cerrar sus establecimientos, pero pocas veces pensamos en los que hacían posible el negocio, los que estaban detrás de los platillos: los chefs.

¿Qué pasaría y qué pasó con ellos durante la etapa más fuerte de la cuarentena? ¿Qué tuvieron que hacer para sobrevivir? Muchos de ellos tuvieron que retarse a sí mismos, renovarse con tal de generar sus propias ganancias en una época difícil y llena de incertidumbre para todos.

En Menú vamos a contarte 5 casos de chefs mexicanos e internacionales y su historia frente a la pandemia.

Víctor Moreno, Venezuela

El chef venezonalo Víctor Moreno es dueño de su propio restaurante Moreno bajo el concepto “Cocina viajera a la manera de Caracas”, donde crea platillos con el toque latino y otros con la influencia europea.

Con el inicio de la pandemia, el chef tuvo que poner su menú en línea a través de sus redes sociales para hacer posible la entrega a domicilio por medio de la plataforma de delivery Yummy.

Creó un sistema mediante WhatsApp para hacer los pedidos, donde se envía el menú, se verifica la ubicación, realización del pedido, pago, verificación del pago, preparación del pedido, envío y llegada del paquete a domicilio.

Las recomendaciones al momento de la llegada de tu paquete es recibirlo con guantes, desinfectarlo y desechar guantes y envolturas correctamente.

Elena Reygadas, México

Una de las chefs mexicanas más importantes del país es Elena Reygadas, cuya especialidad es la panadería. Creó Rosetta, restaurante y panadería; Lardo y Café Nin.

Con el tema de la pandemia habilitó el sistema de cocina remota, como el caso de “Rosetta a casa”, donde registraba el menú del día con su gastronomía gourmet por un precio aproximado de $450 pesos o bien pedir algo de la carta.

Lo mismo aplica para sus otros restaurantes, se puede consultar la carta en línea y encontrar una gran variedad de entradas, platillos, postres y vinos.

Los pedidos en línea se pueden realizar en un horario de lunes a sábado de 11:30 de la mañana a 5:45 de la tarde y los domingos de 11:30 de la mañana a 4:45 de la tarde. El envío tiene un costo adicional que varía según donde te encuentres ubicado.

Deepanker Khosla, Tailandia

El chef hindú Deepanker Khosla puso su primer restaurante en Bangkok: Haoma, el cual cuenta con su propia granja para ofrecer un servicio sustentable y orgánico.

Al igual que el resto de los restaurantes en Bangkok y el mundo, Haoma cerró y ofreció el servicio a domicilio con menús sencillos pero sin perder la calidad, de esta manera podía seguir pagando un salario a sus colaboradores.

Ahora con la crisis, Khosla creó una campaña de recaudación de fondos #NOONEHUNGRY para ofrecer una comida diaria a los más necesitados y afectados por el coronavirus en Tailandia. Puedes consultar la campaña aquí.

Douglas McMaster, Londres

Douglas fundó su restaurante Silo en Londres, una propuesta Zero Waste (cero desperdicio), donde la idea es que todo sea natural y nada se deseche, por lo que no hay un solo bote de basura.

Lamentablemente, el servicio a domicilio no se adecúa al concepto Zero Waste porque genera basura, por lo que el chef no está cómodo con este método, el cual tendría que reinventarse totalmente; además de que la mayoría de las cadenas de suministros cerraron.

Ahora con la reapertura, Silo se convirtió también en Wine Bar donde se ofrece una gran selección de vinos y algunos platos pequeños para acompañar; esperando que a finales de año el restaurante abra nuevamente al público.

José Andrés, Estados Unidos

El chef español que tiene su cadena de restaurantes en Estados Unidos, si bien no busco ayudarse a sí mismo, pensó en los demás y creó la fundación World Central Kitchen, para repartir comidas a los más vulnerables por la pandemia, justo como la campaña de Tailandia.

Aunque la sede es en Estados Unidos, se han repartido comidas a México, Haití, Venezuela, Guatemala y España. Por esta labor altruista, fue premiado por el Basque Culinary Center 2020.

