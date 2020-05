Se acerca el Día de la Madre, una festividad especial para recordarle a las mamás lo mucho que las valoramos. Sin embargo, la cuarentena ha limitado las opciones de regalos para ellas, por lo que esta podría ser una buena oportunidad para sorprenderla con tus habilidades culinarias.

Si no eres un experto en la cocina, no te preocupes. Las siguientes recetas requieren pocos ingredientes y una sencilla preparación para que no te compliques.

Además de ser deliciosos, estos postres le dejarán a tu mamá un dulce sabor de boca.

Galletas de mantequilla

El sitio gastronómico Gardening Foodie comparte la siguiente receta para unas ricas y sencillas galletas de mantequilla.

Ingredientes

-Dos barras de mantequilla ablandada

-100 gramos de azúcar

-Dos tazas de harina

Modo de preparación

1. Precalienta tu horno a 160 grados Celsius.

2. Bate la mantequilla con el azúcar hasta obtener una mezcla pálida, ligera y esponjosa.

3. Tamiza la harina sobre la mezcla de mantequilla. Luego bate hasta que los ingredientes se integren por completo.

4. Envuelve la masa en plástico para alimentos y refrigera durante media hora.

5. Retira la masa del refrigerador y colócala sobre una superficie enharinada.

6. Aplana la masa con ayuda de un rodillo. Corta con la figura que quieras para tus galletas.

7. Coloca las formas recortadas en una bandeja para hornear.

8. Hornea entre 12 a 15 minutos o hasta que las galletas se vean doradas.

Brownies de crema de avellana

De acuerdo con el blog gastronómico Marsha’s Baking Addiction, esta receta te tomará solo 40 minutos y obtendrás 16 brownies.

Ingredientes

-350 gramos de crema de avellanas

-Dos huevos grandes + una yema de huevo

-Media taza de harina

Modo de preparación

1. Precalienta el horno a 180 grados Celsius aproximadamente.

2. Forra una charola con papel para hornear.

3. En un tazón grande, mezcla la crema de avellanas, los huevos y la yema hasta conseguir una consistencia suave.

4. Agrega la harina y bate para que se integre a la mezcla.

5. Vierte la mezcla sobre la charola y alisa la parte superior con ayuda de una espátula.

6. Hornea de 25 a 30 minutos o hasta que insertes un palillo y salga limpio.

Si quieres facilitar el proceso, calienta la crema de avellana antes de empezar para que se mezcle mejor con los demás ingredientes. También puedes añadir una pizca de sal a la receta para balancear los sabores.

Cheesecake japonés

Ingredientes

-3 huevos

-120 gramos de chocolate blanco

-120 gramos de queso crema

Modo de preparación

1. Toma los huevos y separa las claras de las yemas. Coloca las claras de huevo en un tazón grande, envuelve con plástico para alimentos y mételas al refrigerador hasta el momento de usarlas.

2. Precalienta tu horno a 170 grados Celsius.

3. Pon el chocolate blanco en un tazón grande y derrítelo a baño maría. Mézclalo hasta que se ablande y quede suave.

4. Agrega el queso crema y mezcla para que ambos ingredientes se incorporen.

5. Añade las tres yemas de huevo.

6. Saca las claras de huevo del refrigerador y bate a punto de turrón.

7. Incorpora las claras batidas poco a poco en la mezcla.

8. Pon aceite o mantequilla en el papel para hornear.

9. Coloca el papel en un molde redondo de aproximadamente 15 centímetros de diámetro.

10. Vierte la mezcla en el molde. Después toma el molde y dale ligeros golpes contra la mesa para deshacer las burbujas de aire.

11. Pon el molde sobre una bandeja para hornear. Vierte agua caliente en la bandeja y métela al horno.

12. Hornea durante 15 minutos a 170 grados Celsius. Después baja la temperatura hasta los 160 grados y hornea por otros 15 minutos. Apaga el horno y deja el cheesecake adentro durante 15 minutos más.

Déjalo enfriar sobre una rejilla y espolvorea con azúcar glass para un acabado más profesional.

Helado de chocolate y galletas

Ingredientes

- 3 galletas de chispas de chocolate

-1 taza de leche de chocolate

- ¼ de taza de miel

- 2 cucharadas de cocoa en polvo

- 2 cucharadas de leche en polvo sin grasa

- 2 plátanos pelados, congelados y partidos a la mitad

- 2 tazas de cubos de hielo

Modo de preparación

1. Introduce las galletas en el vaso de una licuadora y cierra bien la tapa.

2. Licúa a velocidad baja y de manera intermitente para quebrar las galletas en trozos pequeños. Vierte en un tazón y reserva.

3. Coloca el resto de los ingredientes en el vaso de la licuadora en el orden indicado y cierra bien la tapa. Licúa de 30 a 60 segundos yendo de velocidad baja a alta. Se debe de formar una mezcla con textura de helado.

4. Reparte en tazones o recipientes individuales y añade las galletas troceadas encima.

*Receta cortesía de Vitamix





Láminas de fruta sabor fresa y plátano con chía

Ingredientes

- 2 tazas de fresas

- 2 plátanos pelados y cortados a la mitad

- 3 cucharadas de semillas de chía

- 1½ cucharadas de miel (opcional)



Modo de preparación

1. Vierte todos los ingredientes en el vaso de una licuadora.

2. Licúa durante 55 segundos yendo de velocidad baja a alta hasta conseguir una mezcla tipo puré. Aparta.

3. Cubre dos charolas para deshidratar o bandejas para hornear con papel manteca. Divide el puré en las dos charolas y extiéndelo de manera uniforme.

4. Ajusta tu deshidratador a 60°C o tu horno a 75°C. Deshidrata durante 3 horas o hasta que el puré de fruta esté seco al tacto; o bien, hornea durante 2 a 3 horas, o hasta que el puré esté viscoso, pero sin que se pegue en tus dedos.

5. Una vez seco, desliza las hojas de papel manteca a una superficie de trabajo y corta tiras de 8 cm de ancho, a lo largo de toda la longitud del puré, dejando el papel manteca en su lugar. Cada hoja deberá rendir para 4 tiras de fruta, aproximadamente.

6. Enrolla cada tira firmemente y guárdalas en un recipiente hermético.

*Receta cortesía de Vitamix

Cheesecake de fresa

Ingredientes

Para la costra:

-2 tazas de mezcla de almendras y nuez pecana

-8 dátiles sin semillas

-1 pizca de sal

-1 cucharadita de vainilla

-1 cucharadita de limón

Para el relleno:

-2 tazas crudas de nuez de la india sin sal y sin tostar (remojadas)

-1 taza de mermelada de fresa

-2 cucharaditas de jugo de limón

-½ Taza de miel de maple

-½ kilo de fresas

-2 cucharaditas de levadura

-1 cucharadita de vainilla

-1 taza de aceite de coco

-Sal

Modo de preparación

Para la costra:

1. Pon todos los ingredientes en la licuadora y licúa hasta que se tritures finamente.

2. Coloca la mezcla en un recipiente extendido, para crear una costra que será nuestra base para el pay.

Para el relleno:

1. Remoja las nueces de la india el día anterior durante 12 a 14 horas. Enjuaga.

2. Tritura las nueces de la india, previamente enjuagadas y escurridas con 2 cucharaditas de levadura nutricional, 1 pizca de sal, ½ taza de miel de maple, 2 cucharaditas de jugo de limón, 1 cucharadita de vainilla y tritura hasta lograr una consistencia cremosa, tersa.

3. Ya que tenemos la consistencia tersa, emulsiona con la técnica de hilo, una taza de aceite de coco. Una vez emulsionado, se vierte en el contenedor sobre la costra y congela por entre 4 y 6 horas.

4. Una vez congelado retira, desmolda y cúbrelo con la mermelada de fresa y fresas frescas.

*Receta cortesía del Chef Miguel Bautista y Moen

Y listo. ¿Cuál de estas recetas te gustaría probar?