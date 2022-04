10 alimentos que no deben comer los niños

Los niños son los consentidos de la casa. Siempre nos contagian con su alegría y ocurrencias. Pero nunca debemos olvidar que se encuentran en una etapa de formación y que, además de enseñarles modales y cuestiones académicas, deben aprender a alimentarse correctamente. En ese sentido, lo mejor es que no coman los 10 alimentos en la siguiente lista.

En ocasiones, debido a la acelerada vida y las múltiples actividades que hay que cumplir, resulta muy sencillo optar por alimentos procesados y comida rápida. Además, es una práctica común premiar con dulces a los niños. Si bien, no se trata de prohibir nada, lo mejor es ser cuidadoso con su consumo pues podría haber consecuencias negativas en su salud.

Como señala Deusto Salud, un centro de formación continua a distancia especializado en el ámbito sanitario, si bien la alimentación de los niños debería ser lo más parecida a la de los adultos, hay algunas consideraciones a tener en cuenta en términos no solo de productos sino de técnicas de cocción.

También hay que señalar que cuanto mayores son los niños, menos restricciones tendrán en sus menús.

Alimentos que no deben comer los niños

Los motivos por los que existen alimentos que no se recomiendan para un menor son variados, desde aquellos que son difíciles de digerir, los que no ofrecen nutriente hasta los que por su textura no son adecuados. A continuación te dejamos una lista de 10 que es mejor evitar.



Imagen: Pixabay

Leche de vaca. Puede que esto te sorprenda pero, si tu hijo es menor a un año, Deusto Salud señala que, a menos que sea materna o preparada específicamente para este periodo, no se le debe dar leche debido a su exceso de proteína y minerales que podrían afectar a los riñones del niño. A partir del año de edad la mejor opción es la leche entera ya que la grasa ayuda a asimilar las vitaminas A y D. Aunque si hay algún problema de sobrepeso lo mejor es optar por la opción descremada.

Verduras de hoja. Todos sabemos que las verduras son una opción muy saludable. Sin embargo, cuando se trata de niños muy pequeños, es mejor que el consumo de espinacas y acelgas sea mínimo pues tienen un exceso en nitratos que dificultan el transporte de oxígeno a través de la sangre.

Pescado azul. El atún y el salmón tienen metales pesados como el mercurio, por lo que no se recomienda su consumo constante en niños.

Miel. Porta unas bacterias que el intestino de los niños, al no estar totalmente desarrollado, no puede eliminar, por lo que existe riesgo de contraer botulismo.

Cereales comerciales. Sabemos que a los menores les encanta su sabor y que ayudan a que el desayuno sea más rápido y fácil, pero la mayoría de los cereales comerciales tienen un gran contenido de azúcar, por lo que no son recomendables.



Imagen: Pixabay

Alimentos muy pequeños o con huesos. Además de los alimentos específicos que ya mencionamos hay que poner atención a las texturas y tamaños. En ese sentido, hay que evitar por ejemplo las salchichas tipo coctel pues, además de su bajo valor nutricional, pueden ser causa de atragantamiento. El mismo riesgo se presenta con las uvas, los frutos secos y pescados que tienen espinas pequeñas.

Evitar darles huevo y carnes crudas o poco cocinadas porque pueden provocar toxoplasmosis, triquinosis y listeria.

Alimentos de dieta. Si te estás cuidando y en casa tienes productos de dieta o para adelgazar, mantenlos alejados de los menores pues podrían afectar su ingesta de nutrientes y crecimiento.

Bebidas azucaradas. Como señala la American Academy of Pediatrics (AAP) el refresco, los jugos de frutas, limonada, té azucarado y bebidas deportivas pueden ocasionar caries y pesos poco saludables.

Palomitas de microondas se deben consumir rara vez ya que pueden ocasionar padecimientos como cáncer, problemas con la tiroides, incremento en los niveles de colesterol, así como posponer la pubertad esto debido al Ácido perfluorooctanoico (PFOA) que se usa para sellar las bolsas, advierte la Profeco. Si quieres ofrecerles esta botana es mejor hacerlas en casa.



Imagen: Pixabay

Leer también: Las gorditas de chicharrón enormes del Edomex que debes probar

Consejos para una alimentación balanceada en niños

A partir de los 6 años el organismo de un niño ya está totalmente formado y pueden comer prácticamente de todo. Sin embargo, es necesario seguir teniendo algunas precauciones, por ejemplo:

Todo es cuestión de equilibrio pues, como señala la empresa Phillips, los niños consumen mucha energía y necesitan nutrientes y proteínas por lo que una dieta variada compuesta por los cinco grupos alimenticios asegurará un crecimiento saludable.

Cuando se trata de frutas y verduras, elige las primeras para el desayuno, pues contienen azúcar, y las segundas para la comida.

Cuidado con los lácteos, si bien forman parte de una dieta balanceada cuando se está en crecimiento, si tu pequeño come yogurt o queso durante el día, la cantidad de leche que tome debe ser menor.

No les des suplementos alimenticios a menos que te lo sugiera un especialista.

Varía sus alimentos poco a poco, los especialistas han comprobado que, por lo general, se necesita dar una nueva comida varias veces antes de que un niño la acepte.

Si no tienes mucho tiempo de cocinar una opción sencilla que seguro les encantará es la pasta o el puré de papas que son grandes fuentes de energía. Combínalos con verduras y será aún mejor.



Imagen: Pixabay

Fomenta buenos hábitos, como comer en los mismos horarios y sin distractores como la televisión, tal como recomienda la AAP.

Y no esperes que se termine todo lo que sirves, dale una porción adecuada y permítele decir cuando se sienta satisfecho.

Finalmente recuerda que están en el mejor momento para adquirir buenos hábitos, por lo que evita el exceso de sal, azúcar, refrescos y alimentos procesados. Aunque no está mal que, de vez en cuando se den el gusto.

Leer también: Elotes baby y su venta en la FES Acatlán rompen el internet

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters