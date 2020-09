Zona norte de Q. Roo pasará a semáforo amarillo desde el lunes

Cancún, Q. Roo.- De acuerdo con la actualización del Semáforo Epidemiológico Regional, la zona norte de Quintana Roo pasará a color amarillo a partir del próximo lunes y hasta el 13 de septiembre, lo que permitirá la reapertura gradual de las playas con un aforo de hasta 60 por ciento, sin alimentos, ni bebidas, además de un sistema de control.



El anuncio fue hecho por el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, quien indicó que, debido al descenso de los niveles de ocupación de hospitales y del riesgo de contagios del coronavirus Covid-19, Tulum, Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Cancún e Isla Mujeres, pasarán del color naranja al amarillo.



En contraste, los municipios de la zona sur -Othón P. Blanco, José María Morelos, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto- se mantendrán en color naranja, debido a que sus niveles no son aún los óptimos para colocarse en amarillo.



Por separado, la alcaldesa de Cancún, “Mara” Lezama, subrayó que este fin de semana, en los municipios de la zona norte, aún se está en color naranja y exhortó a la población a no confiarse, ni relajar las medidas preventivas a partir del lunes, cuando el color sea amarillo y aumente el número e intensidad de actividades a realizar.



Informó que la Dirección de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) integró un protocolo de playas para iniciar su reapertura de manera gradual, ordenada y responsable, con el objetivo de aplicar las medidas necesarias para la prevención de la Covid-19, estableciendo un sistema de medición y vigilancia sanitaria permanente.



De acuerdo con el protocolo, la afluencia permitida será del 60 por ciento de lunes a domingo, en un horario de 9:00 a 17:00 horas; además, el acceso será controlado y las y los bañistas deberán incorporarse a la línea de entrada guardando el espacio permitido.



Al ingresar, les será colocado gel antibacterial en las manos y deberán permitir que les tomen la temperatura corporal, con la indicación de que quien presente arriba de 37.5 grados, no se le permitirá el acceso.



La permanencia será de cinco personas por grupo manteniendo una distancia de al menos 3 metros con otros grupos de visitantes.



En color amarillo podrán operar de forma normal, quienes realicen actividades de Seguridad Pública, procuración e impartición de justicia, actividades legislativas, hospitales y servicios médicos, comercio al por menor de alimentos, supermercados, tiendas de conveniencia, abarrotes, tortillerías, pollerías y similares; bancos e instituciones financieras, pesca, agricultura, construcción, almacenamiento y lavanderías.



Gimnasios y clubes deportivos al aire libre pueden abrir al 70 por ciento y al 50 por ciento si son espacios cerrados.



Hoteles, restaurantes, sitios históricos, parques temáticos, campos de golf y servicios turísticos pueden abrir al 60 por ciento; lo mismo los parques públicos, los servicios religiosos, teatros, cines, centros comerciales, tiendas departamentales y la manufactura de maquinaria, equipo y otros productos.

vare/rcr