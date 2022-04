Yolanda no está para festejar a su hija

Monterrey.— Hoy, Yolanda Martínez, originaria de Nuevo León, llega a 30 días desaparecida; ayer, su hija cumplió cuatro años de edad y por primera vez en su vida no pudo celebrar en compañía de su madre.

La preocupación de la familia de Yolanda creció más en las últimas horas debido al riesgo de que se pierda para siempre evidencia clave para dar con el paradero de la joven que salió de su casa el 31 de marzo para buscar trabajo y no ha regresado.

“Imagínese la tristeza que me dio y coraje a la vez recordar que su madre [Yolanda] salió a buscar trabajo para aportar algo para la fiesta, porque en esos días andaba desempleada y traía esa desesperación para encontrar trabajo y fue a hacer una solicitud y ya no regresó”, comentó en entrevista con EL UNIVERSAL el padre de Yolanda, Gerardo Martínez.

“Yo no pude verla porque tuve que ir a unas pruebas de genética y mañana le van a hacer su fiesta y estaremos con ella, su familia por parte de su papá son los organizadores, me mandaron la invitación y no voy a dejar de ir para estar con mi niña, llevarle su regalo y otro de su mamá”.

Hasta ahora las autoridades no han conseguido videos de cámaras de seguridad para trazar una posible ruta de dónde estuvo Yolanda y, de acuerdo con don Gerardo, la fiscalía no ha avanzado en la investigación, por lo que decidió dejar de realizar diligencias de búsqueda con ellos. “Yo no voy a continuar con las autoridades, yo voy a trabajar solo, voy a pedir apoyo a otras instancias”, refirió.

Por su parte, Gerardo Martínez Cadena, hermano de Yolanda, aseguró que temen que muchos videos de cámaras de seguridad se borran cada mes, y conforme pasan las horas, las esperanzas de encontrar aunque sea una imagen de dónde pudo estar su hermana y el rumbo que tomó, se desvanecen cada vez más.

Por la tarde, ambos se unieron a una manifestación donde, acompañados de unas 80 mujeres, marcharon desde el Palacio de Gobierno a la Fiscalía Especializada en Investigación de Desapariciones, en exigencia de la aparición con vida de Yolanda y el resto de las mujeres que permanecen desaparecidas y justicia para las víctimas de feminicidio.

El papá de Yolanda encabezó la caminata durante la cual mantuvo en alto un regalo para recordar el cumpleaños de su nieta, quien no sabe que su mamá está desaparecida.

“Mariana no es aliada, es privilegiada”. “El nuevo Nuevo León es feminicida”. “¡Así como buscaron a Debanhi queremos que busquen a las demás!”, gritaba una de las asistentes.