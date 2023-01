Yésica Sol Samoiloff tiene 33 años y hace siete meses viajó a Cancún, México, buscando cumplir su sueño: viajar por el mundo. Pero en la madrugada del miércoles 28 de diciembre, la joven, oriunda de Mar del Plata, salió a pasear en moto junto a un amigo Jesús.

Un choque en cadena provocado por una menor de edad en estado de ebriedad terminó con la vida de Jesús y dejó a Yésica internada con politraumatismos graves. Hoy está en coma inducido.

Desde que ocurrió el accidente, la familia de Yésica inició un pedido de donaciones solidarias para poder costear los gastos de la internación, ya que la joven no tenía seguro de viaje y los gastos médicos son muy altos. Según pudo saber LA NACION, la estadía en un hospital alcanza los 150 dólares. Y a eso hay que agregarle los medicamentos.

Lee también Inician traslado de al menos 200 reos del Cereso 3 de Ciudad Juárez a otros penales

“Los padres de Yésica están sumergidos en un dolor enorme, por eso fue su hermana, Karen, la que pudo viajar para allá. Todos los días le estamos mandando el dinero recaudado para que pueda ir pagando todo lo que Yesi necesita”, dijo Alejandro Robles, cuñado de Yésica, a este medio.

También contó que sintió poco respaldo de las autoridades del gobierno argentino. “Al Estado le pedimos por favor que nos facilitara un alojamiento para que Karen estuviese cerca del hospital. No que nos regalaran un lugar, sino que nos ayudaran a conseguir algo. No solo no nos dieron nada sino que nos dijeron que nos iban a ayudar con el parte médico diario y nunca volvimos a ser contactados desde la Cancillería”, contó Alejandro.

“Nuestro sueño es que Yesi despierte”, dijo el pariente de la joven. Una vez que Yésica esté estable (el daño más grave sería a nivel neuronal), esperan poder traerla de vuelta para Argentina en un vuelo sanitario.

Lee también VIDEO: Enfrentamiento en Lagos de Moreno, Jalisco, deja 3 muertos y 8 detenidos

Quién es Yésica Sol Samoiloff

Yésica siempre amó Cancún. Había ido de vacaciones varias veces y este año se decidió, por fin, a renunciar a su trabajo en Mar del Plata en el sector de la coctelería e ir a probar suerte en ese paraíso mexicano.

Cuando llegó, empezó a trabajar en un hostel, hasta que varias compañeras del lugar le recomendaron que se metiera en el mundo del modelaje. Entre playa, trabajo, conciertos y amigos, la joven no tenía fecha prevista de vuelta a la Argentina. Soñaba con viajar por el mundo y México era solo su primera parada.



*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.