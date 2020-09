Vuelven visitantes a playas de Cancún; reabren accesos con restricciones

Cancún.- Después de meses de haberse cerrado al público, las playas de Cancún reabrieron hoy para la población y no solo para turistas hospedados en hoteles, lo que permitió a miles de residentes reencontrarse con el espectacular azul del mar, la arena blanca, el sol radiante y remantentes de sargazo, toda vez que a partir de ese mes la temporada de arribo va en descenso.

El acceso fue permitido desde las 9 hasta las 17 horas, sin alimentos, ni bebidas alcohólicas, en sólo tres de las 12 playas que posee el destino: Las Perlas, Chac Mool y Delfines, conocida como “El Mirador”. El acceso a Playa del Niño, en Puerto Juárez, será reabierto el próximo 11 de septiembre.

Familias, grupos de amigos, parejas y personas en lo individual llegaron desde la mañana y a lo largo del día, ataviados con shorts, blusas, playeras, sandalias o tenis, bronceadores, gorras y sombrero, pero incorporaron un nuevo elemento: el cubrebocas.

De acuerdo con los protocolos de prevención impuestos por el gobierno municipal, en los accesos se les tomó la temperatura y se les aplicó gel sanitizante, además de registrar su entrada y salida, para llevar un control sobre el aforo máximo en cada playa que, de acuerdo con el Semáforo Epidemiológico Regional, en color amarillo, marca un tope de 60 por ciento en un mismo momento.

Sin embargo, en playas como Gaviota Azul, en Plaza Forum -fuera de la lista de playas abiertas- se permitió el acceso, sin ningún tipo de filtro, control, ni registro. En el sitio volvieron a apreciarse camastros, aunque en un número considerablemente menor al acostumbrado, y se observó que había jóvenes ingiriendo cervezas, lo cual está prohibido.

A Playa Delfines, que registró la entrada de más de mil personas durante el día, llegaron Leslie García, su esposo y su hijo, ausentes del disfrute del mar durante los seis meses que estuvieron en confinamiento.

Ambos, dedicados a servir mesas en un restaurante de mariscos, resintieron la baja de comensales en el establecimiento, la crisis económica, pero también la imposibilidad de disfrutar de la playa.

“Ya lo estábamos esperando y qué bueno que ya nos encontramos en Semáforo amarillo para poder venir. Decidimos pasar un día, hoy que es nuestro día de descanso, venir un ratito con la familia a disfrutar de las playas que tenemos”, expresó Leslie, de 25 años.

La joven se congratula del retorno de turistas, del aumento de clientes y reconoce que sienten temor ante un posible contagio, pero asume que es necesario aprender a cuidarse y prevenir. Comparte que, durante el confinamiento, sólo ella o su esposo hacían las compras, sin salir a nada más.

Leslie responde que espera del gobierno y de la comunidad, que no se baje la guardia; que se mantenga el uso obligado de cubre bocas en el espacio público, la sana distancia y la higiene, “porque si no podemos volver a caer y otra vez empezar va a estar muy dificil, igual la sociedad, si no tenemos a qué salir, no salir. Nosotros vamos a estar una o dos horas”.

Marco Antonio, de 21 años y su novia Ana, de 22, ambos estudiantes, consideraron satisfactoria la reapertura de las playas, no sólo por su disfrute, sino por lo que implica para un destino turístico.

“Sin embargo, tenemos que tomar las medidas de precaución necesarias para seguir avanzando en este constante proceso que es el Semáforo; ya estamos en amarillo, pero hay que hacer lo posible para no regresar”, indicó él, al señalar que fue oportuno esperar hasta este color para reabrir.

Ana secundó y agregó que es primordial obedecer las indicaciones de la autoridad, para evitar retornar al color naranja o regresar al rojo.

“Más allá de tener miedo, hay que saber cuidarse, cuidar de los demás y si se tiene la oportunidad de disfrutar con las medidas de precaución necesarias, adelante. El virus está latente siempre”, añadió Marco Antonio.

En las playas se dispuso de personal que se mantiene vigilando que se respete la sana distancia entre familias y grupos de amigos. Cuando los grupos son mayores a los cinco integrantes, personal de la Dirección municipal Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), les pide que se dividan para no provocar aglomeraciones.

En el caso de los cubrebocas, se pide que de preferencia sean reutilizables que se puedan guardar o en caso contrario deben ser depositados en los contenedores color naranja correspondientes para residuos sanitarios, con el fin de evitar un foco de contagio.

La propia alcaldesa “Mara” Lezama realizó un recorrido por las tres playas, junto al director de de dicha dependencia, Vagner Elbiorn Vega, para constatar la aplicación de los protocolos y atestiguar la dinámica de afluencia a las tres playas.

Elbiorn Vega informó que en el proceso de reapertura participa también personal de Turismo, Protección Civil, Bomberos, así como Comercio y Servicios en la Vía Pública, mas elementos de diferentes corporaciones policiacas y fuerzas armadas como la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, Policía Turística y la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito para hacer recorridos con el fin de salvaguardar la integridad física y patrimonial de los bañistas.

