Vocalista de Grupo Yndio, segundo integrante de la banda que da positivo a prueba de Coronavirus

El vocalista del legendario Grupo Yndio, Hilde Lara confirmó este jueves 19 de marzo que fue diagnosticado con Covid-19 en Tijuana, Baja California, por lo que es el segundo miembro de la agrupación que sale positivo tras regresar de una intensa gira artística por Estados Unidos.

“Como todos ustedes saben mi compañero bajista Audomaro Pérez fue diagnosticado con el Covid-19, y pues satisfactoriamente se está recuperando en Hermosillo, Sonora”. A raíz de ello, pidió que le realizaran una prueba.

“Desafortunadamente salí positivo en la prueba del Covid-19, hoy mismo lo he sabido y pues es una situación difícil, pero yo me siento mucho muy bien, Bendito sea Dios no tengo ningún síntoma”.

En un mensaje de audio que publicó en las redes sociales del Grupo Yndio, externó que los doctores le han dicho que debe pasar 14 días recluido y con eso se recupera.

Hilde Lara recomendó a sus demás compañeros y otros artistas que alternaron con ellos en diferentes eventos a que se hagan la prueba por la convivencia que tuvieron. “Estoy avisando a todos los compañeros que hagan lo posible por revisarse”.

“¿Quién iba a saber que alguien era portador del virus? Tal vez nos contagió, alguien del público. Es imposible saberlo”, expresó.

“Por favor tomen en cuenta lo que les he dicho, tomen muchísima precaución, ya saben que esta es una crisis muy agresiva, y nombre sea de Dios y Bendiciones para todos”, enfatizó el cantante.

Toda la información relacionada a su salud, la dará a conocer a través de la página oficial, dijo el vocalista del Grupo Yndio.

Hilde Lara fue el tercer caso de coronavirus en Baja California, mientras que Audomaro Pérez, fue el primero en Sonora, luego de que regresaron de la Unión Americana el 11 de marzo tras una intensa gira con la agrupación musical y otras con las que amenizaron “El Baile del Recuerdo” en las ciudades de Los Ángeles, San Francisco, Arkansas y Chicago, Estados Unidos.

De acuerdo a la Fan Page del Grupo Yndio, el 21 de febrero de presentaron en Los Ángeles, California con Los Terrícolas. El 29 amenizaron solos en Arkansas.

El 22 de febrero cantaron en San Francisco, con los Terrícolas, La Industria del Amor y Grupo Brindis.

Los días 6, 7 y 8 de marzo se presentaron en Chicago, Illinois, con Los Solitarios, Los Freddys y Los Terrícolas.

En la gira 2020 por Estados Unidos, durante el último día de sus presentaciones, amenizaron con la cantante Lan Lan Zhu de la República China quien cantó con ellos “Melodía Desencadenada”.

El 15 de marzo Audomaro fue diagnosticado positivo. Hasta el momento, se ha establecido que tiene buena condición clínica.

