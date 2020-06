Visita de AMLO es irresponsable: Dirigente del PRD en Hidalgo

El dirigente estatal del PRD en Hidalgo Héctor Chávez, calificó como electorera la visita a esta entidad del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, y exigió que no se ponga en riesgo a los habitantes en un estado donde el Covid19 no ha sido controlado.



El líder perredista en conjunto con los integrantes del Comité Ejecutivo estatal del partido, consideraron que la visita que realizará mañana López Obrador a Hidalgo es irresponsable, ya que en este estado la pandemia mantiene a la alza los contagios.



Ante ello aseveró, “pedimos no ser irresponsable y generar con su visita, se rompan las medidas de sana distancia y que pueden poner el riesgo la vida de las personas, en este caso de los hidalguenses”.

Héctor Chávez, manifestó que la visita del presidente es electorera ya que se da en un marco donde se hará la renovación de las alcaldías. Dijo que no se puede entender de otra manera que acuda a una entidad donde no se han podido mitigar los contagios.



En lugar de estar en campaña para beneficiar a su partido apuntó que el ejecutivo debe de atender las necesidades de la población, sobre todo el desempleo que se ha recrudecido con la pandemia, existe un nulo crecimiento económico que debe de ser atendido.



También pidió que se atienda la salud, seguridad y se reconozca el problema de violencia de género.



El llamado es que el presidente no realice un acto proselitista para querer ganar adeptos, “que deje que su partido gane o pierda las elecciones municipales y atienda los problemas que aquejan a México”, aseveró.

