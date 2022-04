Vinculan a proceso a presunto asesino de Vicky

Querétaro.— El presunto homicida de la niña Victoria Guadalupe, actualmente recluido en el penal de San José El Alto, en Querétaro, fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio.

Lo anterior lo dio a conocer la Fiscalía General del Estado (FGE), dependencia que también detalló que al imputado se le decretó prisión preventiva oficiosa, además de que informó que habrá tres meses para la investigación complementaria.

Ante la jueza de Control, la Fiscalía Especializada en Feminicidios presentó las pruebas genéticas aplicadas al cuerpo de la niña de seis años de edad y al imputado, que dieron positivo.

En este caso, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce Villa, indicó que la sentencia que podría alcanzar el presunto responsable va de 20 a 50 años de prisión.

“El feminicidio se castiga de acuerdo con el Código Penal; tiene una única pena, no tiene agravantes. Lo que existen son razones de género para considerar si es feminicidio o no, pero tiene una pena única; la mínima son 20 años y la máxima 50”, subrayó.

De acuerdo con información de la fiscalía, el presunto responsable es originario del estado de Oaxaca y tenía un par de meses habitando en el mismo condominio que Victoria Guadalupe y su familia.

Exigen justicia para Victoria

Más de 300 mujeres marcharon la tarde de este lunes por las calles de Querétaro en protesta por el feminicidio de Victoria Guadalupe.

Al grito de “¡No estamos todas, nos falta Victoria!” y “¡Las niñas no se tocan, las niñas no se violan, las niñas no se matan!”, familiares, amigas, vecinas y ciudadanas conmovidas por el crimen de la menor, de seis años, exigieron el fin de la violencia feminicida.

Los padres de Victoria y su familia se separaron del grupo y marcharon desde plaza Constitución a la plazuela de la Corregidora, donde agradecieron el acompañamiento que han tenido de gente de todo México.

La tía de Victoria, Pueblito Hurtado, pidió a los legisladores queretanos modificar las leyes para incrementar las penas contra violadores, asesinos y todo aquel que vulnere a los niños.

La marcha feminista inició su recorrido, que concluyó en el Palacio de Gobierno, donde se mantuvieron por más de una hora escuchando las denuncias y los testimonios de quienes han sido víctimas de delitos por ser mujeres. Denunciaron que son muchas las hijas y madres que faltan.