Elementos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz aprehendieron a un quinto implicado en el caso del secuestro y asesinato de la profesora jubilada y taxista Irma Hernández.

Se trata de José Ramón "N", a quien las autoridades ministeriales señalan del presunto delito de secuestro agravado en contra de la maestra, cuyo caso indignó al país al ser video grabada sometida, atada, hincada y rodeada de hombres armados.

El organismo autónomo informó que tras su aprehensión fue puesto a disposición de un juez de control, el cual lo vínculo a proceso y le dictó prisión preventiva oficiosa.

Lee también: Localizan fosa clandestina en rancho donde hallaron restos de la maestra Irma Hernández, en Veracruz; cuerpos estaban en descomposición

Previamente habían sido detenidas cuatro personas por el mismo caso, las cuales también enfrentan un juicio por secuestro agravado.

Los detenidos primero habían sido aprehendidos por presuntos delitos contra instituciones y contra la salud; posteriormente se les notificó en reclusión de una nueva orden de aprehensión por el presunto delito de secuestro agravado.

Al ser privada de la libertad el viernes 18 de julio por un grupo armado en el norte de Veracruz, familiares y amigos se movilizaron para intentar rescatarla; sin embargo horas después, el crimen organizado difundió un video. La profesora de 62 años se encontraba sometida, arrodillada y atada de manos, rodeada por hombres armados; obligada a leer un mensaje donde pedía a los taxistas de esa región pagar la cuota a la delincuencia o de lo contrario sufrirían la misma suerte. Su cuerpo apareció una semana después en la comunidad de Tepetzintlilla del propio municipio de Álamo.

