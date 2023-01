Vigilarán militares límites con Zacatecas

Guadalajara.— La madrugada del miércoles, elementos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y del Ejército tomaron el control de la seguridad pública en los municipios de Colotlán y Villa Guerrero, en los límites de Jalisco con Zacatecas.

El gobierno de Jalisco informó que el operativo tuvo lugar tras un acuerdo tomado por la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad de la entidad, que pidió realizar una revisión del estado administrativo y legal que guardan las comisarías de ambos municipios.

Como parte de las acciones que se ejecutan en este procedimiento está la revisión de las plantillas operativas de las corporaciones, el estatus que guardan en certificación y registro, y un pase de revista de la licencia oficial colectiva de armas de fuego. Además, se informó que la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía Estatal estarán a cargo de las acciones operativas en la región.

De forma extraoficial trascendió que desde la llegada de los elementos estatales y federales a la comisaría de Colotlán, el director de la policía municipal está ilocalizable; sin embargo, las autoridades no han confirmado dicha información.

Aunque el gobierno estatal señaló que la revisión de las policías de ambos municipios forma parte de un programa ordinario de revisiones que se realiza aleatoriamente en todas las comisarías del estado, en esta región del norte de Jalisco, que colinda con el sur de Zacatecas, se ha visibilizado un problema de desaparición de personas que ha movilizado a la población para exigir que los gobiernos estatales y federales intervengan.

El peligro no está en Jalisco: Alfaro

Ante esta problemática, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez (Movimiento Ciudadano), indicó que se tiene un diagnóstico de que en los municipios de Zacatecas que colindan con Jalisco están sucediendo cosas “muy delicadas”.

“Es un tema que está sucediendo en Zacatecas. Los municipios de la zona norte de Jalisco no traen un problema de inseguridad o de violencia creciente, lo que traemos es un problema en los límites y con lo que está sucediendo en los municipios que están en los límites con nuestro estado y que son parte de Zacatecas, y es una realidad con la que tenemos que lidiar”, señaló Alfaro.

Indicó que no ha logrado establecer contacto con el gobernador de Zacatecas, David Monreal (Morena), para establecer una agenda para trabajar de manera conjunta en la seguridad de la región, por lo que por ahora únicamente existe coordinación con el gobierno federal.

“No sé qué suceda con el gobernador, no quiero generar polémica porque lo que menos necesitamos ahorita es generar ruido. Lo busqué y no tuve suerte, no lo encontré ni tuve respuesta, desconozco las razones, pero vamos a seguir haciendo nuestro trabajo coordinados con el gobierno federal”, dijo.