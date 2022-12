VIDEO. Pobladores de La Ruana impiden ingreso de Hipólito Mora; se reportan confrontaciones y bloqueos

Michoacán.- Pobladores de la tenencia Felipe Carrillo Puerto (La Ruana) impidieron que el exlíder de las autodefensas, ingresara a esa localidad, tras varios días de que le habían advertido su expulsión, luego de que su personal asesinara a dos jóvenes.

Los habitantes confrontaron a las fuerzas federales que protegen a Hipólito Mora y les lanzaron piedras, como se muestra en videos publicados en redes sociales.

También reportaron que presuntamente habitantes enardecidos le prendieron fuego a la casa de Mora Chávez, aunque no hay todavía una versión oficial de los hechos.



Aunado a ello y a la supuesta detención de un jefe de plaza criminal en La Ruana, civiles de diferentes puntos de la Tierra Caliente, realizaron bloqueos y quemaron vehículos.

Acusan a Hipólito Mora de haber matado a gente inocente

El pasado 26 de noviembre, el fundador de las autodefensas, Hipólito Mora Chávez, denunció que había sufrido un ataque en su contra.

“Amigas y amigos en este momento me llegaron unos sicarios a mi huerta a atacarme y están dos muertos dentro de mi huerta, eso pasa cuando se lucha de verdad (Sic…)”, escribió en sus redes sociales, aunque después borró la publicación.

EL UNIVERSAL dio a conocer ese mismo día que habitantes de esa tenencia, mejor conocida como La Ruana, refutaron al exlíder de las autodefensas, sus aseveraciones.

En su publicación, uno de los usuarios le recriminó a Hipólito Mora, haber asesinado a gente inocente.

“Mientes Hipólito mataste a gente inocente por tu miedo que cargas hora si te echas te la soga al cuello tú solo con el gobierno esos muchachos solo andaban de casería y los mataste pero recuerda cada acción tiene su reacción si el gobierno no viene por ti el pueblo lo va hacer. (Sic…)”, escribió, Elvis Michoacán, un usuario de Facebook.

Habitantes de la Ruana y familiares de las víctimas pidieron, al igual que el mandatario michoacano, que la FGE llegue a la verdad y se sancione a los responsables.

Días después, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, cuestionó la versión de Mora Chávez.

El mandatario michoacano señaló enfático que, de acuerdo a la información e imágenes que le llegaron, las personas asesinadas no traían armas.

Cuestionado al respecto, Ramírez Bedolla recordó que Hipólito Mora tiene escoltas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la federación.

“Entonces, tiene el resguardo y protección, porque está bajo el Mecanismo de Protección del gobierno federal”, reiteró

Ante medios de comunicación, el gobernador michoacano señaló que la Fiscalía ya investiga el homicidio de esas dos personas que, según Mora Chávez, iban a atacarlo.

“Porque resulta que estas dos personas no estaban armadas. O sea, las personas contra las que reconoce Hipólito que dispararon, pues no estaban armadas”, sostuvo.

“Desde que ocurrió, a mí me sonaba raro el asunto y desde las primeras imágenes que nos llegaron, de estas dos personas que fueron asesinadas, no portaban arma. Entonces, se va a llevar a cabo la investigación; se está llevando; yo le pido mucha responsabilidad a la Fiscalía del estado. Nosotros seremos también muy responsables, pero aquí vamos a hablar con la verdad; nada de que yo (Hipólito Mora) soy youtuber y soy famoso en las redes y por eso digo lo que quiero, no. Entonces, aquí vamos a hablar con la verdad”, advirtió Alfredo Ramírez.



