VIDEO: Mujer pide a alcalde de Pijijiapan que le pague 300 tamales que le pidió para “su gente” 

En un evento público, una mujer pidió al alcalde de Morena de Pijijiapan, Alberto Albores Lima, pague los 300 tamales que le pidió que elaborara, para alimentar a los ciudadanos que asistirían a un mitin en días pasados en ese municipio ubicado en la costa de Chiapas.

En un video que circula en redes sociales, se observa que la mujer habla durante la entrega de una calle pavimentada en la comunidad Las Brisas, que preside el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, para pedirle que interceda ante Albores Lima, con el fin de que pague los 300 tamales que le encargó para ofrecer a un grupo de ciudadanos que acudieron a un mitin.

Aunque no dice cuándo ocurrió el evento, la mujer que asegura es “madre soltera”, le da a conocer al gobernador que fue el alcalde quien pidió que elaborara los tamales.

“Prepárame 300 tamales para mi gente. Yo se los preparé y allá llegaron todos, a comer, a mi casa, a la casa de mi madre. Y no es justo que me hayan quitado mi trabajo”, narra la mujer al borde de las lágrimas.



“No es justo lo que se me hizo"

Por eso, “yo le pido señor gobernador que usted abogue por mi y que se me devuelva… y se me restituya mi trabajo. Yo he sido una persona muy trabajadora. Amo mi trabajo y cuando íbamos a comunidades, veníamos a las seis u ocho de la noche y hasta acá me traían y no podía ver a mi hijo”.

“No es justo lo que se me hizo (el presidente municipal). No vi un solo peso, ni siquiera las gracias me dieron. Nada. Yo quiero que me ayude. Por eso mi voz está hoy aquí para decirle eso que pasó”, agrega.

A principios de septiembre, Alberto Albores Lima, fue exhibido por gastar 68 mil pesos mariscos, para la manutención de migrantes que llegan al municipio que gobierna, en su tránsito hacia la frontera norte.

La factura por 68 mil pesos fue comprobada ante la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, como parte de los gastos del DIF en apoyo a la población migrante.

VIDEO: Mujer pide a alcalde de Pijijiapan que le pague 300 tamales que le pidió

Lee también: Morena no ha devuelto un solo centavo al INE

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

rdmd