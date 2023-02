VIDEO: Maestra enseña lenguaje de señas a sus alumnos para comunicarse con su compañera sordomuda

En redes sociales se ha vuelto viral el momento en que una maestra enseña algunas palabras en lenguaje de señas a un grupo de alumnos para que estos puedan comunicarse con Milagros, una compañera que es sordomuda.

El video fue compartido a través de Facebook por una madre de familia identificada como Yessi Yadi García.

En la grabación, la maestra Maricela se muestra presentando a la pequeña a sus compañeros de otro grupo, a quienes les explica que padece una discapacidad ya que nació sin poder oír ni hablar.

“Ella se llama Milagros, ella nació con un problemita: que ella no escucha y no habla. Es muy difícil para ella expresarse”, señala la profesora.

Por lo anterior, la maestra explica que su compromiso es pasar a cada uno de los salones para que la pequeña les muestre a los pequeños la manera en que ella saluda y se despide, al mismo tiempo que les enseña algunas señales básicas para saber cómo responderle.

La maestra también les aclara a los estudiantes que si la pequeña no les contesta o no les entiende no es porque sea grosera y más bien les pide que la entiendan y se pongan en su lugar.

“Vamos a tratar que ella pueda socializar con todos. Como una niña sin ningún detalle”, señaló.

La acción de la profesora ha sido aplaudida y muy bien recibida por los usuarios de la red social.

