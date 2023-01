VIDEO: Grosero y en supuesto estado de ebried, alcalde de San Cristóbal amedrenta a ciudadanos

Tuxtla Gutiérrez, Chis.- El alcalde de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa, (PVEM), en aparente estado de ebriedad, discute y vocifera altisonante y grosero ante un grupo de pobladores por la construcción de una obra pública.

En un video que circula en redes sociales se observa cómo Díaz Ochoa arremete verbalmente contra habitantes del barrio La Candelaria.

"No sean pendejos, son pendejadas que aparte los de arriba y aparte los de abajo; somos ciudadanos todos. No chinguen cabrones", reclama el presidente el alcalde.

La discusión surgió por trabajos de introducción de drenaje y agua potable, porque, presuntamente, un grupo de moradores asentado en la parte superior del barrio "traían una línea" que no dejaban conectar con el otro sector.

Una persona que asoma de entre el grupo explica a Díaz Ochoa los motivos de la inconformidad vecinal.

"Lo que pasa es que hubo problemas con el drenaje y el agua. Los de arriba traían una línea que no dejaban conectar con los de abajo; para no entorpecer los trabajos tuvimos que hacer las dos partes y no estaba en el presupuesto", argumenta.

Enseguida precisa que con el contratista de la obra "hemos hecho los números cabales para que podamos continuar la obra. Hemos tratado de que las dos partes estén en armonía. No estamos haciendo las cosas para que nos peleemos, ni con los de arriba ni con los de abajo".

El alcalde desaprueba la intervención y actitud de "de los de arriba" del barrio La Candelaria por tratarse de un presupuesto ya asignado para la obra pública.

"Pero no se puede, les voy a decir, yo no puedo cagar ni arriba ni abajo, si todos cagamos en el mismo punto. Son pendejadas, si yo hubiera sabido este... no hago la obra, yo le dije al director de Obras Públicas si yo hubiera supido (sic) este problema, suspendo la obra y la chingada", remata el presidente municipal.



Este es el alcalde de San Cristóbal de Las Casas. Mariano Díaz Ochoa del @partidoverdemex, impuesto por el Guero @VelascoM_, insultando a personas del barrio La Candelaria. @RutilioEscandon @proceso @ImagenTVMex Seguramente su secretario Polo Morales le dio cocaina y copas de más pic.twitter.com/V5CFkW4HYW — PEPE MONTERO (@PAPACORLEONE73) January 29, 2023

