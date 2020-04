Comunicador se hace viral por video donde increpa a quienes no se quedan en casa en Campeche

“Muy buenos días, feliz inicio de semana, o a lo mejor no tan feliz. El jueves me fui de acá, había 14 casos de coronavirus en Campeche, el sábado subió a 19, hoy amanecemos con 29 casos de esta enfermedad, ¡es que somos muy pendejos”, dijo al aire el periodista Tomás Zapata Bosch en su programa matutino “las mañanas con Tomás”, el pasado lunes 13 de abril. El video del hecho poco a poco se ha hecho viral en los días posteriores.

El comunicador manifestó su inconformidad con el actuar de cierto sector de la sociedad del estado que continúa saliendo de casa ya sea por trabajo o por cualquier otra razón sin tomar las medidas necesarias. En entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que aunque fue en tono burlón la verdad es que busca que su mensaje concientice.

“A veces me gana el hígado y se me van las palabrotas, es algo que no preparo. La gente de Campeche no creía nada cuando se estaba acercando esta pandemia”, dice y por esa razón, en su programa diario matutino tocó el tema.

La semana pasada inició su programa con un mensaje también contundente. “¡Nos vamos a llevar chingada! Seguramente me va usted a hacer más caso si le digo esto a que si le digo que ponga a las 7 de la noche al doctor Hugo López-Gatell para que se entere correctamente de cómo están las cosas”, expresó el comunicador de 60 años ante la desesperación por la creciente desinformación.

Asegura que su mensaje no tuvo represalias por parte de autoridades, que por el contrario fue tomado con humor y como apoyo hacia la concientización. “Fue una intención de hacer conciencia. A la gente que no le gustan las malas palabras, pero que vieran que esto es algo serio. Los casos se están incrementando en Campeche”.

El comunicador dice que no imaginó el alcance que iba a tener el video, ya que actualmente cuenta con más de 195 mil vistas y aseguró que antes tenía cinco seguidores en su cuenta de Facebook y ahora tiene más de 50 mil. Lo que más le importa es que “con una persona que me haya hecho caso y que haya entendido la magnitud del problema y que se quede en casa, con eso me doy por bien servido”.

Comenta que recibió muchos mensajes a favor y en contra “no faltó el que mandó agresiones”, pero asegura que no presta atención a esos comentarios porque la intención es otra. “Hay gente que se alarma con una mala palabra y no se alarma cuando está viendo que golpean a mujeres en las casas".

En Campeche ya cerró el mercado público, “ya hay acciones, hay casi como un toque de queda aunque no hay un estado de excepción”, dice.

En cuanto a las fake news, el también locutor dice que estas acciones son una total irresponsabilidad, “aunque la puerta buena que he visto a raíz de esta pandemia es que la gente está regresando a los medios tradicionales para obtener información veráz, certeza. Los que hacen fakes news se tienen que esforzar más para hacerlas hoy en día porque la gente ya busca”.

ml