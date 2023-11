"Te estás poniendo en riesgo tú solo", le dice un conductor a un supuesto agente de la Secretaría de Movilidad de Tabasco que se subió a su cofre.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en el que un hombre graba a un servidor público sobre su auto.

"Yo ando con mi coche particular y aquí el señor no se quiere quitar que es de movilidad, cuando yo no soy ni taxi ni soy combi, que es lo que deberían estar haciendo ellos y todavía me está grabando", reclama el conductor mientras avanza lento.

Mientras que el agente de camisa blanca y chaleco color caqui, apunta su celular hacia el auto y trata de sostenerse para no caer.

El automovilista asegura que se tiene que ir pero el hombre no se quita y al parecer le dice que se orille. "Me estás obstruyendo el paso", y el hombre trapado se acomoda en el cofre.

Hasta el momento la Secretaría de Movilidad no se ha pronunciado al respecto.

Conductor se lleva sobre el cofre a supuesto agente de Semovi en Tabasco

VIDEO: Especial pic.twitter.com/YlQ1BTkyZ5 — Brenda MTz C (@BrenMtzCarrera) November 7, 2023

