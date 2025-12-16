Más Información

Juez niega prisión para 4 cómplices de Raúl Rocha Cantú, acusados por FGR

Sheinbaum reprueba “espectáculo” de violencia en el Congreso de CDMX; “es condenable”, dice

La mañanera de Sheinbaum, 16 de diciembre, minuto a minuto

César Duarte “licuó” 73.9 mdp en su gestión, detalla la FGR

Jet que salió de Acapulco se desploma en Toluca; esto se sabe del accidente y las víctimas

CNBV revoca licencia de operación a Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo

Un momento inesperado marcó la inauguración de la Línea 4 del Tren en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, luego de que el alcalde Quirino Velázquez no lograra abordar el tren que encabezaría el recorrido inaugural, hecho que quedó registrado en un video difundido en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo, durante el acto protocolario, el tren inicia su marcha sin que el edil pudiera subir a tiempo.

Lejos de generar polémica, el alcalde de Tlajomulco tomó la situación con humor y fue el propio Quirino Velázquez quien compartió el video en sus cuentas oficiales, acompañado del mensaje: “¡No se preocupen, mi gente! Pasa cada 9 minutos”, en referencia a la frecuencia del servicio del nuevo sistema de transporte.

