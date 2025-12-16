Un momento inesperado marcó la inauguración de la Línea 4 del Tren en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, luego de que el alcalde Quirino Velázquez no lograra abordar el tren que encabezaría el recorrido inaugural, hecho que quedó registrado en un video difundido en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo, durante el acto protocolario, el tren inicia su marcha sin que el edil pudiera subir a tiempo.

Lejos de generar polémica, el alcalde de Tlajomulco tomó la situación con humor y fue el propio Quirino Velázquez quien compartió el video en sus cuentas oficiales, acompañado del mensaje: “¡No se preocupen, mi gente! Pasa cada 9 minutos”, en referencia a la frecuencia del servicio del nuevo sistema de transporte.

