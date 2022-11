Venezolanos protestan contra la violencia de EU

Ciudad Juárez.— “Los buenos somos más”, gritaban ayer los migrantes venezolanos que continúan viviendo en el campamento instalado desde hace semanas frente al río Bravo en Ciudad Juárez, Chihuahua.

A más de 24 horas de la protesta donde elementos de la Patrulla Fronteriza les dispararan balas de goma, en la zona donde habitan los extranjeros se notó una relativa calma.

Algunos de los migrantes manifestaron que no estaban de acuerdo con la protesta, mientras que otros aseguraron que continuarán alzando la voz hasta que las autoridades de Estados Unidos eliminen el Título 42 y puedan cruzar la frontera para solicitar el asilo político.

Al mediodía de ayer, los migrantes se plantaron a la mitad del río, sobre el lado mexicano, con cartulinas en color verde que llevaban el mensaje de “No + Título 42”, “Título 42 discrimina a los venezolanos”, “Los buenos somos más”.

Yulibeth, una de los manifestantes, asegura que, aunque ahora no sabe si vivirá en el campamento o en algún refugio, no regresa a Venezuela, porque su última esperanza es que las movilizaciones logren que la Patrulla Fronteriza los deje pasar.

“Vamos ahorita a ver dónde nos vamos a quedar. Yo me desesperé porque soy mujer, obvio, pero no regreso a Venezuela. Aquí vamos a seguir así: sea frío o calle, pero no nos vamos”, afirma la mujer de 31 años.

Según relata, ella fue del primer grupo de venezolanos deportados a Ciudad Juárez, el pasado 12 de octubre, y desde ese día ha estado viviendo en campamentos, en la vía pública y en algunos refugios.

“Me ha tocado dormir en la calle y sí he visto lo de las manifestaciones, pero no participé, porque no estoy de acuerdo. Soy venezolana, pero no estoy de acuerdo en estas acciones. Así no es, porque es obvio que van a reaccionar mal”, refiere.

En el recorrido realizado por este diario, se observó que cada vez son más los migrantes que llegan a vivir hasta este lugar.

En cuanto a la vigilancia, las autoridades de Estados Unidos continuaron con operativos diarios, sin aumentar el número de agentes de Aduanas y Frontera. En Ciudad Juárez se observó más personal de la Guardia Nacional, que estaba vigilando la zona donde están los migrantes en el campamento improvisado y también a unos metros de ahí.

Balas de pimienta

El gobierno de Estados Unidos contestó a los reclamos de organizaciones sobre la violencia contra migrantes e indicó que usó “balas de pimienta”, porque algunos centroamericanos que intentaban cruzar estaban “agresivos”. “Durante el incidente, los informes preliminares indican que varios individuos se tornaron combativos y físicamente agresivos, lo cual resultó en el uso de munición de pimienta”, declaró Chris Magnus, director de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras estadounidense.

La munición de pimienta consiste en balas con capsaicina, químico que irrita los ojos.