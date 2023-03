Venezolanos abarrotan las calles de Juárez

Ciudad Juárez.— Las calles de la zona centro de Ciudad Juárez, Chihuahua, se han convertido en el hogar de cientos de migrantes venezolanos que desde el lunes pasado han llegado en tren con la intención de cruzar la frontera.

Solos, en parejas e incluso con niños es como se observa a los migrantes en este punto de la frontera, quienes comparten un mismo objetivo: llegar a Estados Unidos.

Rolando y Keven estaban ayer al mediodía a las afueras del Instituto Municipal de la Mujer (IMM) que se localiza en el centro. Ambos contaron a EL UNIVERSAL que llegaron a esta frontera el lunes por la noche junto con un grupo de otros 700 migrantes venezolanos, después de viajar en el tren La Bestia.

Keven dice que abandonó su hogar en Caracas, Venezuela, debido a que busca tener mayores ingresos que le den para mantener a sus hijas.

“Uno sale de Venezuela porque busca algo mejor para los hijos de uno. Tengo tres niñas y el trabajo en Caracas no me da para mantenerlas. Un sueldo mínimo es de 20 dólares y con eso no alcanza para comer, pagar los servicios, y todos los gastos”, explica el migrante.

Según dice, salió de Caracas y cruzó la selva del Darién en Panamá hasta llegar a México y tomar La Bestia. Aunque sus ingresos eran pocos, con ayuda de la gente en los estados por los que pasó llegó hasta aquí. “Todo lo he cruzado sin plata, si toca pedir para comer pues se pide, si toca trabajar lo hago, pero mi objetivo es llegar hasta los EU”.

Aunque por ahora vive en la calle en Juárez, cuenta que no desea ir a un albergue debido a que le han dicho que algunos están llenos y en otros les piden pasar un tiempo de cuatro días como cerco epidemiológico, ya que se han reportado casos de Covid-19 o de varicela.

Juárez, la frontera más fácil para cruzar a la Unión Americana

En el caso de Rolando, dice que salió de Venezuela para llegar a Nueva York, por lo cual la frontera de México más fácil para lograrlo es Ciudad Juárez.

“Nosotros venimos con una mente de ayudar a nuestras familias y si aquí estamos en situación de calle, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo voy directo a Nueva York, venimos hasta acá porque Juárez es la frontera más fácil para nosotros acceder, porque en las otras no te dejan”, menciona el migrante de 23 años.

Hasta ayer se estimaba que habían llegado entre 700 y 900 migrantes venezolanos en grupos desde el lunes a Ciudad Juárez.

La mayoría de ellos arribaron en tren y ahora viven en las calles de la zona centro, donde piden ayuda a la comunidad para comer, pagar un cuarto de hotel o tener algún ingreso.

Según datos del Consejo Estatal de Población (Coespo), en Ciudad Juárez habitan actualmente unos 10 mil migrantes, la mayoría de ellos venezolanos, quienes están en albergues y otros más viviendo en la vía pública, hoteles o cuartos en renta.

Buscan informar a migrantes

Durante el miércoles se realizó una reunión con el fin de desarrollar una campaña de información dirigida a la población migrante en tránsito y a los ciudadanos juarenses.

La campaña tiene como propósito que tanto los juarenses como los migrantes conozcan los derechos que estos últimos tienen y especialmente las oportunidades que Ciudad Juárez les brinda, particularmente en los temas de acogerse en un albergue y el trabajo.

En la reunión estuvieron presentes representantes de dependencias gubernamentales y de organismos internacionales como la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), así como los cónsules de Estados Unidos en Ciudad Juárez y de México en El Paso, Texas, Eric Cohan y Mauricio Ibarra Ponce de León, respectivamente, y el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar.