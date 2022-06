Ven falla de cálculo y diseño en puente

Cuernavaca.— En el colapso del puente colgante del Paseo Ribereño de Cuernavaca se identifican posibles fallas de diseño, cálculo, construcción y ejecución de obras, pero sobre todo de mantenimiento, porque pretendían rehabilitarlo para volverlo a usar, dice el presidente del Colegio de Arquitectos en Morelos, Iván Rodríguez Nava.

Con el estudio de fotografías y videos sobre el desplome del puente, sus soportes, anclajes y material utilizado, el especialista considera que nunca se debió permitir el uso del mismo sin una supervisión previa, y sobre todo de evaluación del trabajo de rehabilitación.

“No sé el costo de la rehabilitación del puente, pero como profesionistas y como técnicos podemos decir que los anclajes y las conexiones de los cables estuvieron mal ejecutadas, y eso provocó que se rompieran y éste cayera”, explicó.

¿Estos puentes pueden soportar más de 20 personas?

—Depende del cálculo del diseño, por lo regular los puentes colgantes usan cable estructural, aquí lo que vimos es que estaba soportado con varillas, y las varillas en el nodo no viene, de acuerdo con la normatividad, el anclaje, el diseño de ese tipo de nodos. Sin embargo, debió haber soportado, aquí fue la falla de la conexión de los cables con el anclaje.

¿Entonces no podría haber operado con seguridad?

—Por lo general en este puente no pasa tanta gente, de dos a tres personas, pero el cálculo y el diseño se debió haber hecho para que tuviera una carga fija y en movimiento total para que no llegara a colapsarse. Es como un estadio de futbol cuando la gente brinca en un solo lado, te paras y se mueve; sin embargo, están diseñados para que esa carga fija esté en movimiento y, aun con saltos, no colapse, dijo.

El martes, el puente colgante del Paseo Ribereño de la Barranca de Amanalco colapsó cuando cruzaban el edil de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, y su comitiva.

El alcalde declaró ayer que tres servidores públicos —entre ellos su esposa— se encontraban hospitalizados por las lesiones que sufrieron al caer del puente, a una altura de metro y medio aproximadamente, y que se reportan estables.

Prohibido culpar a los usuarios

El presidente del Colegio de Arquitectos en Morelos sostiene que en ningún caso el colapso o la falla en una estructura es responsabilidad del usuario, aunque brinque y juegue, porque todo debe ser calculado y diseñado para que el puente se mantenga estable y firme: “Cuando se hace un cálculo estructural se considera el peso más crítico, es decir, el puente colgante puede estar cubierto de personas y la estructura tiene que estar estable y funcionar, siempre garantizando la integridad física de las personas”, argumenta.

¿El puente debió tener un aviso sobre peso máximo?

—El puente ya tiene tiempo y aquí hubo, por parte de las autoridades, omisión, ya que debieron prever todo en virtud a la reinauguración, revisar todos los puntos y, si detectaron alguna falla posible, prever mediante Protección Civil el no acceso a más de cinco o 10 personas.

En su opinión, Protección Civil o la Secretaría de Obras Públicas debieron haber realizado una inspección previa porque, de acuerdo con las fotografías, el puente tuvo una falla en los cables, es decir, en el nodo.

Por su parte, el gobierno de Cuernavaca afirmó que la falta de mantenimiento en la infraestructura y la desatención de las recomendaciones emitidas por Protección Civil municipal podrían ser las causas por las que el puente se desplomó.

Así lo dio a conocer el vocero de la comuna, Guillermo Correa, y también aclaró que la actual administración no ha realizado ninguna obra de intervención a la parte estructural del puente ni tampoco ha destinado recursos económicos.

De igual manera señaló que, aunque la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción iniciaron investigaciones, la Contraloría municipal llevará a cabo la investigación para determinar la existencia de responsabilidades administrativas.