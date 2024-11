TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Vecinos de la zona oriente de Tuxtla Gutiérrez bloquearon un tramo del libramiento sur en ese municipio para exigir la reubicación del Instituto Nacional de Migración (INM) que se ubica en ese punto, donde se concentran cientos de migrantes que aguardan para continuar al centro y norte del país en su ruta final a Estados Unidos.

Los inconformes cerraron el tránsito con piedras y palos. Colocaron cartulinas relacionadas con sus protestas. Exigen que los migrantes salgan de la zona porque se han convertido en un foco de “inseguridad que afecta la conciencia” de los lugareños .

Una caravana migrante de ciudadanos de diferentes países salió este viernes de Tuxtla Gutiérrez con el objetivo de llegar a la frontera para cruzar a Estados Unidos. Foto: cuartoscuro

“Pedimos seguridad en nuestras colonias y recuperación de espacios públicos“, ”No más basura, malos olores, drogas e inseguridad“, son algunas de las demandas que los vecinos de la zona plasmaron en algunas mantas y cartulinas.

El bloqueo que se prolongó por ocho horas sobre la calle central y el libramiento sur, cerró el paso de cientos de vehículos particulares y del transporte público.

Piden al gobernador reubicar la sede de INM

Una vecina dijo que el pasado mes de abril solicitaron al gobernador Rutilio Escandón Cadenas que “muevan” de ahí las oficinas de Migración.

"Que los reubiquen donde no afecte a los ciudadanos, porque se van uno y vienen otros (los migrantes). No vamos a tener libertad, no tenemos libertad ni en nuestra propia casa", dice.

“Ya pusieron hasta negocios, ¿De dónde sacan la luz? Tienen refrigeradores, estufas, conectan sus celulares, sus aparatos".

“No sabemos cuántos migrantes son, a diario llegan camiones y los vienen a dejar ahí, que busquen a dónde van. Ellos también están por necesidad y también por comodidad, porque no pagan", acusa.

“Se supone que van de paso, pero tenemos gente ahí que está establecida desde marzo. Entonces no son migrantes", reclamó la vecina.

Migrantes en busca del sueño americano Foto: Isaac Guzman / AFP

Ya acudieron a la Secretaría de Gobernación, porque les dijeron que ahí competía para que retiraran las oficinas de Migración.

Mandaron un documento firmado por todos los vecinos cuando gobernaba el expresidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, nadie los atendió.

Otro vecino aseguró que piden el retiro de los migrantes de la zona, “para que se controle un poco la inseguridad y el foco de infección”.

Los extranjeros estaban alrededor de las oficinas de Migración, sobre la carretera a Villaflores, pero han abarcado cuatro cuadras más alrededor del inmueble.

Se volvió un problema y a partir de hace seis meses se complicó. El parque vecino de San Francisco es caótico, está lleno de carpas y nadie puede pasar. “Nadie puede pasar en ese lugar, la inseguridad es bastante”, agregó el denunciante .

“Si los migrantes los trae el gobierno de otros lugares, que se vea el lugar donde podrían estar para que no afecten los espacios públicos, ni la convivencia, y no haya problemas”, puntualizó.





