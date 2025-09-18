La Paz.— La comunidad de San Ignacio, en Baja California Sur, registra su tercer día con lluvias importantes e inundaciones en el poblado, donde además un hombre falleció electrocutado.

Las lluvias se han registrado de manera intermitente, sin embargo han sido copiosas y ello ha ocasionado la crecida de arroyos, que salieron de su cauce y provocaron la inundación en el poblado donde, de acuerdo con un primer recuento, suman 62 las viviendas afectadas, confirmó Edith Aguilar Villavicencio, alcaldesa de Mulegé.

Además, autoridades confirmaron que un hombre, identificado como Gilberto Osuna, de 36 años, sufrió una descarga eléctrica en su domicilio y falleció.

La alcaldesa informó que las lluvias han afectado la zona, y que la crecida de arroyos ha interrumpido por varias horas la comunicación, debido a que los trabajos de rehabilitación de los tramos afectados en la carretera transpeninsular y de acceso al poblado deben frenarse por horas. Este miércoles se ha podido restablecer la comunicación al pueblo.

“Es demasiada el agua que ha estado circulando en el arroyo El Tizón, pero hemos podido visitar las colonias y registrar las afectaciones, así como entregar víveres. Ya se coordina la atención de las personas que necesitan refugio sobre todo en la colonia Los Paredones”, expuso.

El delegado de San Ignacio, Efraín Lastra, precisó que se abrieron dos albergues para unas 20 personas que sufrieron afectaciones severas en sus viviendas, los cuales son apoyados con personal militar.

“Los pronósticos son que la lluvia siga, por eso le estamos avisando a la gente y abriendo unos tres albergues más, por si se requiere. Es que cualquier lluvia, poca o mucha, podría causar daños porque está ya muy mojado el terreno”, advirtió.

El secretario general de gobierno, Saúl González Núñez, indicó que personal de obras públicas, comunicaciones y transportes, así como del Ejército y Marina, sigue en las tareas de rehabilitación de la carretera y vigilando la crecida de arroyos.

Agregó que se realizan evaluaciones a las viviendas afectadas, comercios y espacios públicos en San Ignacio, y advirtió que la gasolinería local sufrió severas afectaciones.

Además, se desplegaron brigadas de epidemiología de la Secretaría de Salud y de desarrollo social para apoyar con tareas de saneamiento, por los derrames de aguas negras.

La Secretaría de Salud estatal indicó que es importante fomentar las medidas de higiene básica para prevenir enfermedades, y realizar búsqueda intencionada de casos, así como efectuar acciones de control larvario y nebulizaciones para inhibir la presencia del mosco transmisor del dengue en la zona que se ha visto afectada con las inundaciones.

La pipa que transportaba gas el lunes y quedó en medio de un socavón en la carretera sigue en la zona, pues las lluvias retrasaron las maniobras para retirarla. Este miércoles, autoridades de Protección Civil del estado informaron que se inició el trasvase de gas a otra pipa para aligerar la carga del tanque y poder retirarla; en tanto, se habilitó un camino alterno para circular.