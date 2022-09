Va Mara Lezama por fin del “Modelo neoliberal”

Chetumal.— Al rendir protesta como la primera mujer al frente de la gubernatura de Quintana Roo, María Elena Lezama Espinosa convocó a diseñar un acuerdo estatal por el bienestar y desarrollo para acabar con lo que llamó “el modelo neoliberal” imperante en el estado, y dar paso a una transformación “profunda”, con énfasis en la esfera social, la erradicación de desigualdades, la redistribución equitativa de la riqueza y la zona maya en el centro de las decisiones.

En el Congreso del estado, en Chetumal, flanqueada por el gobernador saliente, Carlos Joaquín González, y con la presencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, la gobernadora indicó que se pondrá fin a los excesos en el gasto de élites políticas y burocráticas; también anunció que la austeridad irá por delante, para lo cual propondrá la reducción presupuestal en los tres Poderes de gobierno, incluidos los organismos autónomos.

“Por primera vez en nuestro estado habrá un gobierno humanista y progresista. Se inicia ahora la transformación profunda y radical que cambiará por completo los objetivos de la administración estatal”, afirmó luego de rendir protesta.

Vestida de blanco, tal y como lo hizo cuando ganó las elecciones del pasado 5 de junio, Lezama Espinosa advirtió que en su gobierno no se tolerará la corrupción y no se permitirá que se hagan negocios al amparo del poder, beneficiando a amigos o familiares: “Me comprometo a no permitir que se hagan negocios al amparo del poder público. Lo digo hoy, lo digo aquí, lo digo ante ustedes, ante el pueblo quintanarroense, que el que avisa no traiciona.

“No voy a tolerar ningún acto de corrupción, no voy a tolerar la prepotencia del poder en contra del pueblo”, advirtió.

Lezama Espinosa llamó a los legisladores locales a trabajar para constituir “el mayor presupuesto de la historia”, enfocado en apuntalar la política social.

A su toma de protesta acudieron 10 gobernadores, entre ellos Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Layda Sansores San Román, de Campeche, y Cuitláhuac García, de Veracruz.

También acudieron el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco.

Al término de la sesión solemne, Lezama Espinosa se dirigió a la explanada municipal, donde fue recibida con el grito: “¡Gobernadora!” por unas dos mil personas. Ahí, adelantó la creación de un nuevo modelo de seguridad ciudadana basado en la operación de la policía de proximidad social; de una agencia de seguridad alimentaria y de un sistema de distribución de medicamentos; la ampliación de comedores comunitarios, así como acceso a internet para todos los planteles educativos.

Reiteró su llamado para el diseño del acuerdo estatal por el bienestar y desarrollo, para el que convocó a los sectores empresarial y político, a la sociedad civil, a la academia “y a todas y todos, porque sólo el pueblo puede salvar al pueblo”.

Detalló que para lograr ese fin comenzará por reducir el gasto en publicidad, así como analizar los gastos de todas las áreas, “empezando por la oficina de la gobernadora”. Aseguró que la historia del cambio verdadero en la entidad “está por comenzar” y que serán los principios y los valores quienes la protegerán contra la “mafia de la corrupción”.

“Quintana Roo está teniendo una transformación profunda y en cinco años le vamos a cambiar la vida para bien a las y los quintanarroenses. No seré una gobernadora que prometa mucho y cumpla poco; en esta administración romperemos ese molde de los viejos gobiernos alejados del pueblo y al servicio de unos cuantos”, aseveró.

“No les vamos a fallar, este compromiso lo hago con ustedes, de cara a la gente de Quintana Roo”, concluyó.

La gobernadora recibió, por parte del Gran Consejo Maya, la vara de mando como símbolo de la confianza del pueblo.