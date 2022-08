Va Jalisco tras albergues y anexos clandestinos

Después del asesinato de seis personas en un centro de rehabilitación clandestino en Tlaquepaque y la tortura de una menor de edad en sitio centro similar en Tonalá, el Gobierno de Jalisco advirtió que todos estos centros de atención tienen 60 días para regularizarse o serán cerrados definitivamente.

Además, ante la falta de un registro confiable para conocer el número de centros de rehabilitación que operan de forma irregular en el estado, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, pidió a la ciudadanía denunciar este tipo de centros.

“En esta ciudad hay un serio problema relacionado con centros de atención de adicciones, anexos o albergues irregulares con casos indignantes que nos han mostrado una realidad que no podemos ignorar y llegó la hora de poner orden, voluntad y autoridad”, señaló el mandatario a través de sus redes sociales.

Indicó que tras una exhaustiva revisión junto con los gobiernos del Área Metropolitana de Guadalajara, se trazó una ruta para regularizar estos establecimientos.



“Para que quede claro: a partir de hoy, tienen 60 días para arreglar lo que se tenga que arreglar y operar conforme a la ley o se harán cierres definitivos. Tienen dos meses para garantizar las condiciones, permisos y las reglas necesarias para operar”, indicó el mandatario.

Explicó que se brindarán todas las facilidades para que quienes estén dispuestos a regularizarse puedan realizar los trámites y no se ponga como pretexto la burocracia; “pero, ojo, esta no es una amnistía. Hay gente en riesgo y no lo podemos permitir”, precisó.

Alfaro recordó que los operativos para seguir detectando este tipo de sitios continuarán en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, pero solicitó apoyo de la ciudadanía para detectarlos.

“Si conoces un anexo, albergue o asilo clandestino en tu colonia y detectas conductas ilegales, por favor, ayúdanos con tu denuncia anónima al 089. Sabemos que muchos centros o instituciones de este tipo en la ciudad son de gran ayuda para las personas, pero otros son un riesgo y se tienen que regularizar desde el uso de suelo hasta los contenidos, protocolos y programas desarrollados para la atención al público”, indicó.

