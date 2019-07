¡Urgente! Se busca al superdelegado de Sinaloa

Con muy mal humor, nos platican, tomó el superdelegado de Sinaloa, Jaime Montes Salas, el hecho de que a algún creativo se le haya ocurrido poner su fotografía en un falso cartel de la Alerta Amber, para hacer mofa de su ausencia de las últimas semanas en el escenario estatal. A don Jaime, según nos dicen, le cayó de peso la difusión de esta imagen en redes sociales, ya que en forma poco amable reseña algunas de sus características y se cita el café de un hotel —ubicado en la ciudad de Los Mochis, donde radica desde hace varios años— como el lugar donde fue visto por última vez. A don Jaime, de profesión agrónomo y con escasa experiencia en la vida política del estado, nos detallan, se le ha atribuido desde diversas trincheras el ocultarse ante los problemas y reclamos, sobre todo del sector agrícola, al que conoce muy bien, pero por el que no ha intervenido ante el gobierno federal para resolver sus planteamientos. Como último dato, nos aseguran que nadie ofreció recompensa por el paradero del sinaloense.

El secretario se salió de la rayita

El que anda estrenando mote, nos comparten, es Juan Carlos Rivera Castellanos, secretario de Turismo del estado de Oaxaca, quien acudió al llamado del gobernador Alejandro Murat Hinojosa (PRI) para enchular las calles del Centro Histórico de la capital a través de un “macrotequio” (trabajo comunitario). El detalle, nos dicen, fue que sus buenas intenciones no bastaron y eso quedó documentado en varias fotografías, donde se aprecia que no sabe muy bien qué hacer con brocha y pintura, por lo que en redes sociales ya lo apodan el “secretario fifí”. Además, nos señalan que ni tardos ni perezosos en las redes comenzaron a circular memes y burlas, de quienes le sugirieron practicar con mandalas para no salirse de la raya y sobre todo, no trabajar como pinta.

¿Candil de la calle y oscuridad de la casa?

Nos comentan que donde las cosas se pusieron color de hormiga, fue en Chiapas, tras la reunión que el viernes pasado sostuvo el gabinete político y de seguridad federal, encabezado por el canciller Marcelo Ebrard, para la evaluación el Plan de Desarrollo Integral de El Salvador-Guatemala-Honduras-México. El problema, nos cuentan, se desató porque políticos, empresarios y ciudadanos se unieron para expresar que aún no digieren que cómo habiendo tantas necesidades en este terruño, donde su pobreza y marginación detonaron un movimiento guerrillero indígena, la política bienhechora de la 4T migre del país para favorecer a vecinos y desproteger a los de casa, esto porque apenas hace unas semanas el gobierno federal entregó 30 millones de dólares al de El Salvador. ¡Auch!

Sobre advertencia no hay engaño

Con la renuncia de Carlos Lomelí como superdelegado en Jalisco, tras señalamientos de corrupción, nos dicen que en Michoacán más de uno espera la caída del pedestal de Francisco de Asís Soto Flores, subdelegado de la Secretaría de Bienestar en la región de Ciudad Hidalgo, quien ha estado envuelto en una serie de escándalos por violencia y agresiones en estado de ebriedad. Don Francisco, según nos cuentan, se ha convertido en una de las ovejas negras de la 4T, tras la serie de acusaciones que hay en su contra, denunciadas por personal a su cargo y militantes de Morena. Al parecer, nos indican, Soto Flores debe recordar que “cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”.