Diana regresa este semestre a clases presenciales en la Facultad de Arquitectura. A pesar de la pandemia, asegura que se han tomado las medidas necesarias para prevenir contagios.

"La verdad que hay días que si me gustarían las clases a distancia porque se extraña estar levantarse más tarde, pero el platicar con los amigos y estar aquí aprendiendo, pues la verdad no me gustaría regresar a clases a distancia", expresó en entrevista con EL UNIVERSAL.

Al igual que la mayoría de los alumnos, Diana ya había asistido algunos días a clases presenciales mediante un sistema de enseñanza mixto. Sin embargo, es el primer semestre que será totalmente presencial.

"Al menos para mi carrera creo que está súper bien, porque en línea sentimos que muchas de las prácticas que se hacían se perdieron, entonces feliz (de regresar)", dijo la estudiante de cuarto semestre.



Maestros toman bastante medidas sanitarias

Este lunes volvieron a clases presenciales más de 400 mil alumnos y docentes, tras dos años y medio de confinamiento por la pandemia de Covid-19.

La alumna de Arquitectura considera que sus maestros sí han tomado las medidas sanitarias necesarias para garantizar un regreso a clases seguro.

"Al menos los maestros de mi taller toman bastante las medidas. Si llega a haber un caso nos mandan a todos (a casa), pero no nos hemos enfermado como grupo en general", comentó.

Entre risas, Diana reconoce que si viene con un poco de sueño a Ciudad Universitaria, a la que llegó antes de las 7:00 horas; pero feliz de convivir con sus compañeros de la Facultad de Arquitectura.

"(Lo que más me gusta) es estar con mis amigos y los profesores. Es diferente estar en una cámara al trato persona a persona", manifestó.