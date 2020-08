Trasladan de emergencia al hospital al doctor Grajales Yuca en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ CHIS.- El médico Gerardo Vicente Grajales Yuca presentó una crisis de hipertensión y fue trasladado de emergencia anoche del centro penitenciario “El Canelo”, de Chiapa de Corzo a un sanatorio particular de Tuxtla Gutiérrez.



El urgenciólogo fue ingresado al hospital "Muñoa", ubicado en el centro de la capital de Chiapas, a donde llegaron familiares y compañeros del sector Salud. Este jueves el doctor fue vinculado a proceso por el delito de presunto abuso de autoridad.



Médicos del sector Salud estatal y federal que acudieron al hospital en busca de información para colaborar ante cualquier necesidad de Grajales Yuca dijeron que el nosocomio les indicó que no podían proporcionarles datos sobre su estado de salud.

Comentaron que el procesado tuvo una crisis de hipertensión que se le complicó con un problema cardíaco, debido al estrés y crisis emocional a la que ha estado sometido durante estos días, lo que produjeron esos problemas de salud.

Se habla de un derrame cerebral, abundó, "pero no lo puedo confirmar, porque no hemos tenido contacto con los médicos ni hemos visto los estudios de laboratorio, eso tendría que confirmarse con estudios y que tuviéramos una comunicación directa con los médicos especialistas”, señaló uno de los colegas.



Cuatro custodios se encargan de la seguridad del paciente y no permiten el acceso de familiares, a excepción de su cónyuge, dijo.

El juez de Control, Carlos Inocencio Morales Urbina vinculó a proceso a Grajales Yuca, exjefe de Urgencias y Medicina Crítica del Hospital de Especialidades “Vida Mejor”, perteneciente al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech).



El médico fue arrestado el pasado fin de semana, acusado de abuso de autoridad por Karen Alejandra Ramírez Molina, cuyo padre el exdiputado local y exdirigente del partido Mover a Chiapas, Miguel Arturo Ramírez López, fallecido por Covid -19. Según su denuncia, el procesado le exigía medicamentos.

