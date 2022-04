Tras discusión, mujer lesiona a su pareja con una piedra en Guasave

Culiacán, Sin.- En un convivio celebrado en una vivienda de la Sindicatura de Juan José Ríos, en Guasave, una discusión de pareja terminó a golpes, por lo que un varón de 44 años de edad presentó una herida en la cabeza producida con una piedra.



La Policía Municipal fue alertada sobre una riña entre un hombre y una mujer, quienes estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas, al presentarse en el lugar encontraron a un hombre tirado con sangre en la cabeza, el cual tuvo que recibir atención médica.



El lesionado, cuya identidad no se dio a conocer, fue atendido en la Cruz Roja de la lesión en la cabeza, producida por un fuerte golpe con una piedra, el cual no presentó denuncia contra la mujer que lo atacó, por lo que no hubo personas detenidas.

