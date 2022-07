Trabajadores denuncian despidos injustificados en refinería de Dos Bocas

Villahermosa.- Doce días después de la inauguración de la refinería Dos Bocas, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, 200 trabajadores protestaron este miércoles en la entrada de la obra, denunciando despido injustificado.

Los obreros denunciaron que trabajaban para la empresa COIMSA, la cual los dio de baja sin previo aviso y les ofrecía 3 mil pesos como liquidación.



Algunos trabajadores indicaron su temor de que no les cumplieran con ese pago porque, aseguraron, otros compañeros dados de baja en días pasados no habían recibido el pago. Otros reclamaron que no les dejaron pasar ni para recoger su herramienta.

Pese a que la obra ya fue inaugurada, los trabajos para la construcción de la refinería continúan.

afcl/rcr