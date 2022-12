Titular de Profeco se destapa y afirma que sí puede ser candidato para Guanajuato

León.- El procurador federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, afirmó que no existe ningún impedimento legal para que sea candidato a la gubernatura de Guanajuato en 2024.

“Estoy listo para impulsar un proyecto de cambio y transformación en Guanajuato”, puntualizó en una carta que colocó en sus redes sociales, luego de que el líder estatal del PAN, Eduardo López Mares, afirmara que el funcionario federal no podría ser candidato por haber incurrido en una política en agravio de la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos.

“Digan lo que digan, mis derechos políticos están intactos”, acotó el titular de la Profeco.

Explicó que en su entorno se ha conformado un sólido grupo de mujeres y hombres guanajuatenses que están cansados de los malos gobiernos y que anhelan un cambio.

Sheffield señaló que este martes el líder del PAN “le dijo a los medios que yo no podía ser candidato citando una sentencia que no leyó y unos lineamientos que no están vigentes, en el que no hizo un análisis legal, sino en todo caso expresando un deseo”.

En el documento dio una explicación de los lineamientos legales. “Ni en la Constitución Política del Estado de Guanajuato, ni en la Ley Electoral Local se señala que sea impedimento para postularse a alguna candidatura el haber sido sancionado por violencia política”, dijo e invocó una jurisprudencia.

Agregó que la inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas es una sanción leve que solo dura 3 meses. “Eso quiere decir que al momento de la elección, llegaré sin estar inscrito”.

Dijo que lo declarado por el presidente estatal del PAN no tiene pies ni cabeza desde la perspectiva legal. Dijo que quieren verlo fuera de la boleta para gobernador “porque sienten pasos en la azotea”.

También en las redes sociales el alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, le respondió al procurador del Consumidor. “Si eres candidato será un placer ganarte. Aquí te espero Ricardo”.



