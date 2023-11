Hace unos días un joven identificado como Diego, subió un video en TikTok para denunciar que un policía de Cancún le puso una multa de 5 mil pesos luego de estacionarse en un lugar reservado para personas con discapacidad en un centro comercial, esto pese a que el joven usa silla de ruedas.

"Me infraccionaron porque, como estoy muy tonto, me estacioné en un lugar para personas con discapacidad", comentó Diego a modo de sarcasmo en su video publicado en TikTok hace tres días.

Comenta que no traía el gafete para que se pudiera estacionar en un lugar asignado para personas con discapacidad "pero ojo, el policía me vió que traigo silla de ruedas, al tipo no le importó y llamó a dos tránsitos más porque no traía papeleta".

También denunció que el policía le dijo "estás en un lugar para inválidos", a lo que Diego corrigió "ojo, cuidado con las palabras que usan, no somos inválidos, somos personas con discapacidad".

"Después se burló de nosotros diciéndonos que vamos a tener que pagar 5 mil pesos de multa"

Diego muestra en el video la boleta de la multa en la que el policía asentó que era por estacionarse en un lugar para personas con discapacidad.

¿Diego tuvo que pagar la multa de 5 mil pesos?

Días después, Diego volvió a publicar un video en el que afirma que las autoridades de tránsito y la alcaldesa de Cancún, se pusieron en contacto con él y que ya no pagó la multa de 5 mil pesos.

Explica que los superiores y la alcaldesa fueron atentos y amables, contrario a lo que pasó con el policía que lo infraccionó y que le ayudaron a obtener el tarjetón y lass placas especiales que necesitaba su unidad para usar los espacios reservados para personas con discapacidad.

"Cuál es el punto de todo esto, que seamos buenos seres humanos, es lo único que yo pido".

