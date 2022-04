Reynosa.- Al enterarse que abogados estadounidenses realizaban un censo para revisar documentos y tener un orden en los cruces hacia Estados Unidos, cientos de migrantes haitianos tomaron la Casa Senda de Vida en Reynosa, Tamaulipas, para asegurar que serán recibidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Al inicio se trataba de trasladar a migrantes asentados en el campamento instalado en la Plaza de la República hasta Senda de Vida, por lo que se pedía que familias con más de 6 meses de radicar en Reynosa abordaran los camiones.

Se intentaba que los más de 2 mil migrantes asentados en este campamento tuvieran la oportunidad de ingresar a este censo, sin embargo, haitianos que rentan pequeños departamentos en la zona centro de la ciudad, al darse cuenta de este traslado, se apostaron en Senda de Vida para formar una fila y ser recibidos.

Esto provocó caos al exterior del albergue, ya que los haitianos comenzaron a pelear por colarse en la fila, sin importarles poner en riesgo a los niños que se encontraban en esta zona.

Ante esto, Héctos Silva, director del albergue, salió para informarles que se les atendería, pero en orden.

Se les instaló un equipo de sonido por medio del cual los migrantes se encargaban de llamar a quienes serían recibidos.

El caos se desató cuando migrantes de otras nacionalidades intentaron formarse en la fila ya que entre empujones y gritos, los haitianos les impidieron el acceso y les pedían retirarse y no regresar.

Angustia

Nancy Ramiez y Sarahí Rodríguez, de origen hondureño, manifestaron la angustia que les provoca el no poder ingresar a Senda de Vida para ser entrevistadas por los abogados norteamericanos.

Ambas mujeres con mas de 9 meses de radicar en Reynosa, destacan que el traslado que se realizaba en la Plaza de la República representaba una esperanza de ser recibidas por autoridades del CBP para obtener asilo en Estados Unidos.

"Pensamos que por fin nos recibirían. Vino un camión y apenas alcanzó a llevarse a cuatro familias porque hubo un gran desorden mientras hacíamos fila, el camión se fue", asegura Nancy.

Destaca que el chófer de la unidad les informó que regresaría, que siguieran haciendo fila, sin embargo, ya no volvió.

"Estamos angustiadas, desesperadas porque queremos que nos reciban en Estados Unidos, que al menos reciban nuestros documentos y nos digan que hace falta, esa ya es una esperanza de que podríamos recibir asilo en Estados Unidos", indicó Sarahí.

Censo

Héctor Silva, director de la Casa Senda de Vida, informó que un gran número de abogados llegaron a Reynosa para realizar el censo que servirá para que autoridades de Estados Unidos puedan retomar las entrevistas con los migrantes.

"No puedo decir un número exacto de abogados, pero son bastantes, ellos los entrevistan. Nosotros en Senda de Vida, tenemos un censo de 9 mil migrantes que se han registrado para que CBP revise su situación legal. Con este nuevo censo, podemos constatar cuántos aun siguen en Reynosa y cuántos se trasladaron a otras fronteras del país".

Silva comentó que este censo se queda en Senda de Vida y sólo autoridades de Estados Unidos podrán conocerlo para que puedan retomarse las entrevistas a los migrantes.

"El censo no lo compartimos ni con el Instituto Nacional de Migración, es sólo para que se les pueda dar acceso en Estados Unidos y descartar a aquellos que definitivamente no podrán obtener asilo".

Frontera cerrada

Héctor Silva destacó que este censo no quiere decir que los migrantes serán recibidos y mucho menos que tengan segura su estancia legal en Estados Unidos.

"Debemos tomar en cuenta que la frontera está cerrada para los migrantes, es decir, que el CBP por el momento no está haciendo entrevistas. También es bueno aclarar, que el censo que se está levantando en Reynosa, no les asegura que serán recibidos o que se les dará un turno, eso no pasará".

Silva dijo que los migrantes deberán tener paciencia y seguir las indicaciones de los abogados, de lo contrario, no podrán formar parte del censo, lo que retrasaría aún más su proceso legal.



