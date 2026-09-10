Cuernavaca.— La pugna entre grupos del crimen organizado en Morelos acumula 12 personas asesinadas entre el martes y miércoles en seis municipios de la entidad, donde personal del Servicio Médico Forense levantó cuerpos desmembrados, calcinados y ejecutados por disparos de arma de fuego.

La Fiscalía General del Estado documentó 10 hombres y dos mujeres asesinados en hechos violentos registrados en los municipios de Emiliano Zapata, Jiutepec, Yautepec, Tepoztlán, Cuernavaca y Zacatepec.

El primer hallazgo ocurrió alrededor de las seis de la mañana del martes en el Eje Metropolitano, a la altura del puente de La Vega, en la colonia Modesto Rangel de Emiliano Zapata.

Ahí, personas que transitaban por el lugar alertaron a las autoridades sobre la presencia de restos humanos de dos personas; al arribar al sitio, policías y paramédicos confirmaron que se trataba de restos humanos dispersos, aparentemente correspondientes a un hombre y una mujer.

Minutos después, en el municipio de Jiutepec, un joven fue asesinado a balazos mientras conducía un automóvil rojo por la calle Iztaccíhuatl, en Lomas de Jiutepec. El hombre, quien presuntamente era estudiante de odontología, recibió varios disparos, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y chocara contra una unidad del transporte público.

La violencia continuó por la tarde del martes en el municipio de Yautepec, donde una pareja fue encontrada muerta en el fraccionamiento El Mirador, ubicado en la colonia Santa Rosa de Oaxtepec. Las víctimas eran un hombre de aproximadamente 60 años y una mujer de alrededor de 55, quienes presentaban signos de violencia y heridas producidas por arma de fuego.

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En ese mismo municipio, en el poblado de San Carlos, localizaron el cadáver de un hombre de aproximadamente 35 años, sobre un camino de terracería rumbo a El Caracol. La víctima presentaba lesiones aparentemente ocasionadas por disparos y permanecía sin ser identificada.

Mientras que en el Pueblo Mágico de Tepoztlán, alrededor de las 17:45 horas fueron localizados dos cuerpos con quemaduras. Los paramédicos determinaron que las personas habían sido calcinadas.

El martes cerró con el asesinato de un hombre de aproximadamente 50 años en el municipio de Cuernavaca, cuyo cadáver yacía dentro de un predio de la colonia Ejidos de Acapantzingo.

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De acuerdo con los primeros informes, hombres armados interceptaron la camioneta de la víctima, que transportaba un caballo, y para robarlo dispararon contra el propietario. Posteriormente la camioneta fue abandonada en Tepoztlán y se desconocía el paradero del animal.

La estela de violencia siguió este miércoles con un doble asesinato en el poblado de Tetelpa, municipio de Zacatepec. Alrededor de las 00:28 horas, elementos de seguridad detectaron a dos personas a un costado de la carretera, en la zona cercana al campo experimental.

Los agentes se aproximaron y solicitaron apoyo al identificar que ambos individuos presentaban lesiones visibles y aparentes heridas producidas por disparos de arma de fuego.

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Pasado el amanecer, en la ciudad de Cuernavaca nuevamente se registró otro asesinato a balazos de un hombre en calles de la colonia Carolina. De acuerdo con el reporte de las 07:58 horas, en la calle Centenario, a la altura de la secundaria número 12, dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta atacaron con armas de fuego a un hombre, que murió a causa de las balas.

Recientemente, la mesa de coordinación estatal para la construcción de paz y seguridad Morelos informó una disminución de 17.7% en el promedio diario de homicidio doloso entre enero y agosto de este año, en comparación con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

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