Son universitarios 46 de los 62 jóvenes detenidos en Real del Monte, Hidalgo: rector

Hidalgo.- El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) Adolfo Pontigo Loyola, consideró que no fue apropiada la actuación de la policía municipal de Real del Monte, donde el fin de semana fueron detenidos 62 jóvenes de los cuales 48 se acreditaron como estudiantes de la máxima casa de estudios a quienes se les brinda asesoría jurídica indicó.

Precisó que los señalamientos de los afectados acusan que hubo privación ilegal de su libertad, además de qué fueron incomunicados, al quitarles sus teléfonos celulares, además de otras pertenencias.

Se conoce que fueron 62 los jóvenes detenidos, de los cuales 48 pertenecen a la máxima casa de estudios. “si alguno de esos jóvenes que son nuestros jóvenes, de nuestra comunidad, si alguien hubiera sido incomunicado, que no me consta, y si alguien cometió un ilícito, hay que diferenciar entre una falta administrativa y la comisión de un delito, son cosas totalmente diferentes".

Precisó después de estos hechos se han dicho muchos rumores de los jóvenes, así como se dicen muchas cosas que están pasando en el municipio. Si es cierto lo que los muchachos están diciendo y confiamos en su palabra, así es que si esto cierto; es muy lamentable porque entonces no quisiéramos vernos involucrados en una situación más desafortunada “.

Destacó que los estudiantes han señalado que no fueron detenidos todos en un mismo lugar, sino de manera gradual en distintos vehículos y lo que sigue dijo es que si alguno de los alumnos de la universidad solicita el apoyo jurídico se está obligado asesorarlo. Indicó que se conoce que ya algunas personas iniciaron una denuncia.

“Yo represento a una institución, tengo obligaciones y derechos, a mí no me consta ni estoy hablando mal de ningún funcionario, pero me parece que la metodología o el proceso que utilizó el órgano de seguridad no fue el más adecuado, según refieren los muchachos.

Indicó que se debe de investigar las denuncias de las víctimas en el sentido de que fueron secuestrados y se le sembraron algunas situaciones consideradas ilícitas, por lo que se debe investigar, ya que esto si sucede.

Si hay alguna situación que amerita acudir ante la Fiscalía se va a hacer lo mismo que ante derechos humanos. Sobre la convocatoria que circula en redes sociales para realizar una marcha el próximo viernes a fin de protestar por lo que han señalado una detención arbitraria, precisó la Universidad se deslinda, ya que no han convocado ninguna movilización.

