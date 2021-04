El hundimiento del barco camaronero “Popeye el Marino”, impactado por el ferry México Star, frente al puerto de Topolobampo, provocó una fuga de 14 mil litros de combustible y aceites, por lo que el ayuntamiento de Ahome monitorea las playas y pide a los bañistas no meterse al mar.



La alcaldesa, María del Socorro Calderón Guillen, presidió una reunión de evaluación del posible impacto ecológico en las playas por el derramamiento del combustible, por lo que instruyó a Protección Civil y el área de Seguridad Pública monitorear las costas.



Según el reporte de la empresa Baja Ferries, la madrugada del miércoles pasado, el barco de pasajeros y carga de la ruta Topolobampo-La Paz, Baja California, golpeó a un barco pesquero con siete tripulantes, quienes no atendieron las alertas visuales, sonoras y de comunicación que se enviaron para alertaron sobre su salida.



A causa del impacto, a la altura de la boya número 12, el camaronero se fue a pique, dos de sus siete tripulantes resultaron lesionados de gravedad, el resto solo presentaron algunos golpes.



Pese a las maniobras realizadas para rescatar la nave que se hundió, a fin de evitar que las corrientes lo puedan arrastrar a la zona de navegación, no se logró sacarlo a flote.



Calderón Guillen expuso que el temor que se tiene es que la mancha del combustible, misma que está cercada, pueda desplazarse a las playas del Maviri u otras zonas de visita de la población en esta época del año.





La presidenta municipal de Ahome anunció que se va a vigilar que los bañistas no ingresen al mar, en tanto las autoridades federales intervengan y logren recuperar los 14 mil litros de combustible y granes que se vertieron en el mar.



El titular de Protección Civil del municipio de Ahome, Omar Mendoza Silva, expuso que es competencia de las autoridades navales investigar el origen del accidente en el que un barco de pesca fue embestido por un ferry de pasajeros y carga, por lo que el primero se fue a pique.



Comentó que el reporte se conoció que la madrugada del miércoles pasado, el barco de pasaje y carga, de la ruta Topolobampo-La Paz, Baja California impactó el barco camaronero “Popeye el Marino”, por la fuerza del golpe le causó daños y se hundió.

