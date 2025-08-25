Más Información

"El Mayo" Zambada se declara culpable en EU; dice haber sobornado a políticos y militares mexicanos

"El Mayo" Zambada se declara culpable en EU; dice haber sobornado a políticos y militares mexicanos

Conferencia de Pam Bondi tras declaratoria de "El Mayo"; sigue aquí el minuto a minuto

Conferencia de Pam Bondi tras declaratoria de "El Mayo"; sigue aquí el minuto a minuto

Sheinbaum mantiene alta aprobación: encuesta; llega a primer informe con 70%

Sheinbaum mantiene alta aprobación: encuesta; llega a primer informe con 70%

Renata Zarazúa da la sorpresa en el US Open; derrota a la sexta mejor jugadora del mundo y avanza a segunda ronda

Renata Zarazúa da la sorpresa en el US Open; derrota a la sexta mejor jugadora del mundo y avanza a segunda ronda

Bosque de Chapultepec oculta tétricas cuevas; hallan huesos usados en rituales

Bosque de Chapultepec oculta tétricas cuevas; hallan huesos usados en rituales

Mexicana opera primer vuelo comercial con modelo de última generación; despega del AIFA con destino a Tulum

Mexicana opera primer vuelo comercial con modelo de última generación; despega del AIFA con destino a Tulum

Culiacán, Sin.- El gobernador del estado, dio a conocer que planteo a las autoridades federales, la siembra en Sinaloa de hasta 150 mil hectáreas de frijol en sus variedades, negros, blancos y pintos, para suplir las importaciones de 300 mil toneladas, para ello se requiere celebrar contratos a futuro.

Señaló que las lluvias que se han presentado en esta temporada han generado importantes aportaciones de agua a las presas, por lo que se proyecta, un programa normal de siembras de maíz, para volver a producir hasta 6 millones de toneladas de este grano.

Lee también

Durante su tradicional conferencia semanal dijo que a celebrado reuniones, con Leonel Cota Montaño, Subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, para plantearle que se ponga en marcha un programa de siembras por contrato, para el caso del frijol, ya que Sinaloa, tiene capacidad para destinar hasta 150 mil hectáreas para este cultivo.

Señaló que el criterio, es que las necesidades nacionales, son de las variedades de frijoles negros, por lo que no hay problema para que los agricultores locales, siembren toda clase de variedades para abastecer el consumo nacional.

Rocha Moya externó que México, requiere de una importación de hasta 300 mil toneladas de frijol para el consumo nacional, volumen que se puede cosechar en Sinaloa, ventas con contrato, donde se fije con anticipación el precio que se va a cubrir.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses