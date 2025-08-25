Culiacán, Sin.- El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya dio a conocer que planteo a las autoridades federales, la siembra en Sinaloa de hasta 150 mil hectáreas de frijol en sus variedades, negros, blancos y pintos, para suplir las importaciones de 300 mil toneladas, para ello se requiere celebrar contratos a futuro.

Señaló que las lluvias que se han presentado en esta temporada han generado importantes aportaciones de agua a las presas, por lo que se proyecta, un programa normal de siembras de maíz, para volver a producir hasta 6 millones de toneladas de este grano.

Durante su tradicional conferencia semanal dijo que a celebrado reuniones, con Leonel Cota Montaño, Subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, para plantearle que se ponga en marcha un programa de siembras por contrato, para el caso del frijol, ya que Sinaloa, tiene capacidad para destinar hasta 150 mil hectáreas para este cultivo.

Señaló que el criterio, es que las necesidades nacionales, son de las variedades de frijoles negros, por lo que no hay problema para que los agricultores locales, siembren toda clase de variedades para abastecer el consumo nacional.

Rocha Moya externó que México, requiere de una importación de hasta 300 mil toneladas de frijol para el consumo nacional, volumen que se puede cosechar en Sinaloa, ventas con contrato, donde se fije con anticipación el precio que se va a cubrir.

