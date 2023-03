Silvano Aureoles muestra a empresarios su visión de turismo más sostenible, inclusivo e igualitario

A los integrantes del Consejo Nacional Empresarial Turístico, Silvano Aureoles Conejo propuso una visión de turismo más sostenible, inclusivo e igualitario que genere riqueza nacional, recupere, preserve y promueva los recursos naturales y culturales.

El exgobernador dijo que México es una potencia mundial en turismo; sin embargo, ello no se ha logrado, porque algo no se está haciendo bien. Hemos escuchado innumerables veces que es un tema prioritario para la Federación, pero ha ocurrido todo lo contrario, nos hemos topado con inventos como el nuevo aeropuerto y el tren maya".

Así como los programas de inversión en destinos maduros y emergentes y el Consejo de Promoción”, mencionó y reclamó la urgente asignación de presupuesto e implementación de políticas públicas en todos los niveles del sector, creadas en conjunto con expertos del rubro para no trabajar en base a ocurrencias.

En la reunión con los empresarios, el promotor del proyecto "Por Amor a México", les mostró los planes iniciales que tiene para el país, como aspirante presidencial; destacó la visión del turismo más sostenible, inclusivo e igualitario, que genere riqueza nacional, recupere, preserve y promueva nuestros recursos naturales y culturales.

Además, recordó los grandes logros en materia turística que tuvo como gobernador de Michoacán, entre ellos, la distinción que recibió la entidad como caso de éxito en el Global Report de la OMT en el 2018.

También, en la reunión, lamentó la crisis de seguridad que se vive en todo el país, pero especialmente en Michoacán. "Conocemos las alertas de viaje para que no visiten mi estado y es muy difícil ver que en tan poco tiempo acabaron con lo que habíamos logrado, es un narcoestado, no hay gobernabilidad, no hay Estado de Derecho, en cada municipio hay balaceras, muertos y quemas; no es para menos".

Por lo que consideró como urgente el cambiar la realidad nacional. "Tenemos la posibilidad en nuestras manos, quién mejor que ustedes se han visto gravemente lacerados por estos temas", aseveró ante Braulio Arsuaga, presidente del Consejo; Francisco Madrid, director del centro de investigación y competitividad turística del Anáhuac; Agustín Arriaga, Roberto Molina, Antonio Mazier, Claudia Chávez, miembros de CNET Michoacán; entre otros.

