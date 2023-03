Sentencia contra García Luna demuestra que “Dios está haciendo justicia”: madre de estudiante asesinado en 2010

Monterrey.- Con el veredicto que consideró a Genaro García Luna culpable de narcotráfico y una posible causa por delitos similares en contra del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, aunada a una probable próxima sentencia contra los militares que participaron en el asesinato de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo -estudiantes de excelencia del Tec de Monterrey masacrados el 19 de marzo de 2010-, “nosotros vemos que realmente que Dios está haciendo justicia completo”, señaló Rosa Elvia Mercado, madre de Jorge.

En una conferencia de prensa que ofreció junto con Reina Aydeé Arredondo Verdugo, hermana de Javier, con motivo del próximo décimo tercer aniversario de que fueron asesinados los dos estudiantes, Doña Rosa Elvia dijo, “si Dios permite yo creo que, para este año, podemos tener la sentencia”, contra cinco de seis militares implicados directamente en el doble homicidio, ya que un sexto permanece en calidad de desaparecido.

Comentó que el juez cuarto de distrito en materia penal de Monterrey que lleva el caso le informó que está por dictar sentencia, aunque no le dio una fecha exacta porque esto puede tardar días o semanas, y él busca que todas las diligencias estén completas para que no se la puedan echar abajo.

“Ya en esto, vimos una luz en que pudiéramos llegar a esta sentencia después de tantos años, y nosotros sólo lo ponemos en Dios, Dios sabe por qué las cosas se tardan; al ver nosotros ahora las noticias, pues agarraron a (Genaro) García Luna que era el Secretario de Seguridad en el tiempo de Felipe Calderón, porque nosotros pedimos a Dios que sea justicia, y justicia completa, y nosotros vemos realmente que Dios está haciendo la justicia completa”.

Agregó, “porque si esa persona que estaba como secretario de Seguridad en donde uno piensa que realmente ven por la seguridad del pueblo, y nos damos cuenta que no es cierto, la verdad yo le digo a mi esposo (Lorenzo Joel Medina Salazar), cada vez que vemos ese tipo de noticias, que la muerte de los muchachos realmente fue dentro de un teatro, de una faramalla que ellos estaban haciendo para combatir el narcotráfico y la verdad, estando ellos dentro de todo ese mugrero”.

Lee también AMLO exhorta a Felipe Calderón a que defienda a García Luna ante Fiscalía de EU

Y “cuánta gente inocente murió y ha muerto todavía, es triste ver este tipo de situaciones en donde nuestras autoridades en las que una vez uno como pueblo las puso ahí, estuvieran haciendo eso, o estén haciendo eso, no sé, hablo (así) por ese señor Genaro García Luna que él estando involucrado y que el presidente de la República (Felipe Calderón), dijera que había una lucha contra el narco, estando ellos involucrados, entonces es algo muy triste para uno como familia estar pensando que en una lucha de teatro, hallan muerto nuestros hijos”, Jorge y Javier.

La señora Rosa Elvia expreso que “le pedía mucho a Dios que me diera la oportunidad de decirlo públicamente, que no se vale, que hagan eso las autoridades, porque siguen cayendo civiles por militares, muchos, tristemente, y no sabemos cómo esté la situación ahora, pero la situación de hace trece años fue muy triste, porque no nada más fueron Jorge y Javier, fueron muchísimos (los asesinados), y muchísimos que no pudieron hacer la lucha por encontrar la justicia”, con el apoyo de los integrantes del colectivo Todos somos Jorge y Javier “que nos han ayudado, nos han alentado muchísimo”.

Comentó que le han preguntado si fue importante para las familias la disculpa pública que, en nombre del gobierno de México, ofreció el 19 de marzo de 2019 la entonces titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. “Sí, fue muy importante para nosotros, pero no suficiente porque nosotros queremos la justicia completa conforme a Derecho”, pues, aunque estaría por salir la sentencia contra cinco militares por el doble homicidio, no se ha procedido contra los altos mandos militares o del gobierno, y quienes obstruyeron la justicia a lo largo de trece años.

En el caso de los militares directamente implicados, señaló, “estamos en una etapa casi final, creo que falta muy poco para el cierre de instrucción, a lo mejor en días o semanas, no sabemos porque el juez no quiso decir nada, en estos casos nunca se sabe, porque son muchos factores que intervienen”.

Explicó que, hasta seis años después del doble asesinato, se detuvo a tres militares que todavía estaban activos en el Ejército, y dos que habían desertado fueron aprehendidos en en San Luis Potosí el año pasado, mientras un sexto elemento está desaparecido. Los cinco imputados permanecen en una cárcel civil de Nuevo León, detalló.

Lee también Marko Cortés reconoce contrato del PAN con empresa de García Luna; acusa persecución política

“Para nosotros es muy doloroso que no se conformaron con asesinarlos, sino que los arrastraron, los golpearon, prueba está que cuando fue un hermano de mi esposo a buscar a Jorge el viernes 19 de marzo, nos dijeron que había dos sicarios en el Semefo, pero que como quiera fuéramos a verlos, fue mi cuñado y no lo reconoció”, porque les desfiguraron el rostro a golpes. “Mi cuñado le habló a mi esposo, y le dijo, hermano, no te preocupes, ahí no está Jorge”.

Ante el hecho de que sólo se haya procedido contra esos elementos, expuso Doña Rosy, “yo creo que a lo mejor nosotros no vamos a poder hacer que se aplique la justicia a los altos mandos, pero Dios sí puede y lo está haciendo”.

Y la justicia completa será, dijo la señora Mercado Alonso, si también se le aplica la ley a Calderón por actos de su sexenio. “Sí, eso es parte de la justicia completa, a lo mejor nosotros no vamos a poder acusarlos a ellos, porque no tenemos las pruebas y los elementos para hacerlo, pero Dios sí, y nosotros siempre lo ponemos en manos de Dios, y si yo le pido a Dios la justicia completa, va a ser la justicia completa”.

Al gobierno actual también le pidió que actúe bien y se dejen de teatros. “No puedo hablar de los de ahorita, pero los de aquellos años estaban involucrados”, con el narcotráfico que decían combatir, “porque está saliendo a la luz y no nada más García Luna, están saliendo otros y van detrás de Felipe Calderón, que, aunque él dice que no (se implicó), pero creo que la exigencia es esa, que se haga el trabajo como debe de ser y que no anden con sus teatros”.

Reyna Aydeé Arredondo Verdugo, hermana de Javier, comentó que su madre murió en 2020 y su padre está por cumplir un año que partió; pero siempre estuvieron pendientes por buscar justicia, aunque no podían viajar hasta Monterrey o México, porque ya no estaban muy bien de salud y vivían en Baja California. Pero ella continuará exigiendo justicia, por las muertes de Jorge y Javier y muchas otras consecuencias “que dejó esta guerra fallida contra el narcotráfico”, evidenciando, además, expresó, que la militarización del país no es la solución.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

afcl