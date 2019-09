Señalan a policías de fabricar culpables

[email protected]

Tijuana.— La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Tijuana es acusada de fabricar casos para justificar detenciones. Dos de sus elementos fueron señalados de mentir en su declaración ante un juez federal sobre el arresto de un cirujano al que acusaron de esconder 10 kilos de cocaína en su camioneta con la intención de exportarla a Estados Unidos.

Carlos “N” fue detenido el 13 de agosto pasado. En un comunicado que la corporación local difundió una semana después entre la prensa se informó que fueron alertados mediante una denuncia anónima en la que les advertían que un hombre con sus características escondía un cargamento de droga.

Sin embargo, según el abogado del acusado, Miguel Ángel Escobosa Galindo, y videograbaciones de comercios y de cámaras en la vía pública, las circunstancias de tiempo, lugar e incluso cómo se hizo la detención fueron alteradas con la intención de justificar legalmente el arresto, a pesar de no haber respetado la cadena de custodia.

Escobosa Galindo dijo que los policías serán denunciados penalmente por falsear su declaración y, de comprobarse, serán acusados de privación ilegal de la libertad. Cuestionó la actuación de los elementos que prefieren mentir para fabricar un caso dentro de los ministerios públicos, cuando en las calles aún caminan culpables.

De acuerdo con la carpeta de investigación 3180/2019 de la Fiscalía General de la República (FGR), los oficiales de la Policía de Tijuana, Juan “N” y Francisco “N”, realizaron la detención hacia las 20:00 horas en la Línea SENTRI, uno de los carriles con mayor agilidad para cruzar de México a Estados Unidos, en el puerto fronterizo San Ysidro.

En su declaración, aseguraron que siguieron al vehículo durante un par de minutos desde la colonia Libertad —a unos cinco minutos— y que desde ahí encendieron luces y le pidieron detenerse, pero no les hizo caso.

Informaron que en el arresto participaron ellos dos con el apoyo de al menos seis elementos del Ejército Mexicano, y que localizaron la droga gracias a un perro que marcó el piso del vehículo, por lo que desarmaron parte de la camioneta para identificar la sustancia.

Sin embargo, las cámaras de seguridad del ayuntamiento de Tijuana documentaron que los policías esperaban al vehículo a un costado de los filas del SENTRI.

También se observa que en la detención participaron dos camionetas más, que no llevaban ningún logotipo ni emblema que los identificara como oficiales de la SSPM. Eran alrededor de 10 elementos, sólo tres de ellos con uniforme oficial, en la escena del arresto. En los videos no se observa la supuesta localización de la droga y no se ve que saquen ningún paquete del auto.

Antes de las 20:00 horas los oficiales ya se habían retirado del sitio con la camioneta, sin que hubiera intervenido alguna grúa del municipio para trasladar el vehículo, como aseguraron los agentes en su informe.

Mientras se aclara su situación, Carlos “N” se encuentra detenido en el penal de La Mesa, en Tijuana. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal se negó a responder sobre este caso, con el argumento de que la investigación aún está en curso.