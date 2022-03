“Se está actuando con total responsabilidad”, dice INAH ante caverna en tramo del Tren Maya

Cancún.- El delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Quintana Roo, Margarito Molina, aseguró que se están tomando todas las medidas necesarias para prever que los trabajos y obras del Tren Maya en este y todos los tramos, no afecten patrimonio histórico, arqueológico o paleontológico.



El funcionario dijo a EL UNIVERSAL que hay entre 250 y 270 personas, entre arqueólogos, especialistas y brechadores inmersos en trabajos de prospección, salvamento y rescate en el Tramo 5, desde enero pasado.



Descartó que hasta este momento se haya encontrado algún tipo de vestigio en la cueva de "Angry Wasp", y señaló que no debería ser sorpresa para nadie la existencia de esa y otras cavernas inundadas o semi inundadas, pues se conoce que en ese tramo es el punto de mayor presencia de estas formaciones, y aclaró que no necesariamente en todas tiene que haber algún vestigio o tesoro arqueológico.





Dijo que están en constante comunicación y reuniones con el Fonatur e ingenieros de las empresas encargadas de los trabajos del tren, y que estos son muy receptivos a las recomendaciones hechas por la Semarnat y por el propio Instituto para asegurarse de que no existan daños al patrimonio, para lo cual se han planteado pivoteos (desvíos) y otras soluciones que impliquen el menor de los impactos.



“No sé si será parcial o totalmente elevado en el Tramo o en parte del Tramo, pero lo que es un hecho es que el Instituto y todas las autoridades involucradas están actuando con total responsabilidad y con mucho cuidado. Es un trabajo descomunal el que se está haciendo”, sostuvo.

