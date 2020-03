Se adelanta góber y “predice” expansión de coronavirus

Nos cuentan desde Zacatecas que ante la confirmación de un cuarto caso de Covid-2019 en México, el gobernador priista Alejandro Tello Cristerna decidió adelantarse, y convocó a una conferencia de prensa en la que anunció a sus gobernados que debido a su grado de “alta contagiosidad” y por el caso recientemente detectado en Torreón, Coahuila, es inminente la llegada del nuevo coronavirus a esta entidad, además de señalar que también hay sospechas de posibles casos en el estado de San Luis Potosí, así como en otras entidades, por ejemplo Durango, que tiene gran cercanía con el territorio zacatecano. No obstante, nos platican, don Alejandro pidió que no cunda el pánico y tras solicitar a la gente “guardar la calma y estar bien informados”, aseguró que su gobierno está más que listo para atender esta contingencia de salud, ocasionada por una enfermedad cuyo “índice de mortalidad es bajo”. Menos mal, nos indican, que el mandatario estatal no quería asustar a nadie.

Mandatario precisa sobre sus finanzas

Quien salió al paso, luego de que en este espacio se expusiera que sus bienes y dinero han aumentado en dos años, así como que adquirió un condominio por 27.7 millones de pesos (mdp), nos señalan, fue el gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez (PRI). El mandatario, según nos detallan, aseguró que no hay anormalidades en su declaración patrimonial y que el referido condominio, ubicado en la CDMX, lo adquirió en copropiedad con dos familiares, además de que vendió dos inmuebles suyos y pidió un préstamo bancario por 7 millones de pesos para lograr tal transacción. El góber, nos detallan, expuso que con las propiedades que vendió logró reunir más de 14 mdp, gracias a la plusvalía, y adicionalmente una copropietaria aportó otra cantidad.

¡Por fin apareció la alcaldesa!

Los letreros de “se busca”, nos revelan, surtieron efecto hasta el continente europeo, donde por fin reportaron el paradero de la alcaldesa de Aguascalientes, Aguascalientes, Teresa Jiménez Sandoval (PAN), quien esta semana fue buscada hasta por debajo de las piedras en su terruño, donde sólo dejó dicho que viajaba al extranjero. El tema, nos dicen, es que luego de que miembros de su Cabildo manifestaran no saber dónde andaba ella, finalmente alguien reveló su paradero y ahora se sabe que está en la ciudad de París, “firmando algunos acuerdos”, pero acompañada no de gente del ayuntamiento, sino de Antonio Hogaza León, hermano de la actriz y cantante Lucero, quien hace unos años fue acusado de fraude inmobiliario. ¿Olerá esto a amistades peligrosas?

Contralora “chambea” desde su Facebook

Desde La Paz, Baja California Sur, nos platican, la contralora del municipio, Azucena Meza Gómez, se volvió a tropezar por su constante uso de redes sociales, donde lo mismo reparte bendiciones, que publica sus remembranzas o aplaude al alcalde Rubén Muñoz (Morena). El tema, nos dicen, es que doña Azucena es constantemente criticada por parecer más influencer que contralora, y pasar más tiempo en el celular que haciendo su trabajo, pero la cúspide de las quejas, nos mencionan, arreció estos días, luego de que se le ocurriera “notificarle” por Facebook a un exdirector de área —quien acusa al alcalde de malos manejos financieros— que lo buscaban para entregarle una notificación. ¡Qué tal!