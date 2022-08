Samuel García exige sanción a quienes provocan incendios forestales

Monterrey.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, exigió a la Fiscalía General de Justicia del Estado celeridad en sus acciones para sancionar a quienes provocan incendios forestales e incluso hay desarrolladores urbanos que provocan los siniestros, como recientemente en el Cerro de la Silla, para facilitar que les otorguen los permisos de impacto ambiental al no haber ya nada qué proteger, y "eso es no tener madre".

El mandatario expuso lo anterior durante un evento para evaluar las actividades para la restauración de los daños ocasionados por el fuego en la sierra de Santiago durante 2021 y 2022, donde estuvo acompañado por autoridades federales de la Conafor, y el secretario de Medio Ambiente del gobierno estatal, Alfonso Martínez Muñoz.

Mencionó que en marzo sin avisar a ningún medio hizo un recorrido en la Sierra Madre por el lado de Arteaga, Coahuila, hasta Laguna de Sánchez en Santiago, y empezó muy contento por la belleza del entorno, pero al avanzar fue dolorosísimo observar kilómetros y kilómetros de pinos devastados por el incendio que en marzo-abril de 2021 que afectó más de 13 mil hectáreas. “Parecían las películas de El Señor de los Anillos”, apuntó.

“Estamos acostumbrados en este país y en este estado a que se nos olviden las cosas, yo recuerdo que era senador (cuando el incendio) y hubo una pasividad total del gobierno de aquel entonces en tratar de controlar el incendio, se politizó andábamos ahí los candidatos, muy mal manejado”, señaló.



Por eso ahora, dijo, “la primera pregunta es dónde está la sanción” para quién ocasionó ese incendio que afectó trece mil hectáreas, ocasionando un gastadero para sofocarlo, y puso como ejemplo que el que le tocó enfrentar ya como gobernador en la zona de Matacanes en la sierra de Santiago, daño 500 hectáreas y le costó al estado 114 millones de pesos.

Estos incidente implican además poner en riesgo rescatistas, andar a última hora buscando helicópteros, “si hubiéramos usado ese dinero para prevenir nos hubiera costado un cinco por ciento, pero siempre vamos tarde, no había un atlas de riesgo y a todas las autoridades nos tomó por sorpresa, y andábamos batallando”.

Por eso insistió, “dónde está la sanción, de qué sirve armar la carpeta, denunciar, si no hay avance, ahí sigue esa familia (que ocasionó el incendio de Matacanes) con la tiendita, como si no hubiera pasado nada, todos sabemos está la pericial, que fue por quemar basura en un predio ilegal, y yo le pregunto a la Fiscalía dónde está la carpeta, dónde está la sanción, y de qué sirve aumentar la pena, los supuestos de omisión o negligencia, o el daño en propiedad ajena, si no hay acción, ya pasaron cuatro meses y no he visto una méndiga multa, no he visto una carpeta, periciales, nada”.

Pidió a los diputados locales que pidan comparecencias para que la Fiscalía explique cómo va la carpeta, qué falta y que haya sanción ejemplar, “no necesariamente queremos cárcel, hay muchas medidas alternas, reparación del daño, pero se tiene que ser coercitivo que esto no es un juego, que ya no pueden ir excursionistas y porque se acostumbra hacer su fogata… ya no se puede.



Recordó que esa vez recorrió la sierra “lo que yo pensé que iba a ser un bonito viaje, salí decepcionado, enojado triste, kilómetros y kilómetros devastados de pino, ya ni foto, ni historias quería subir, es realmente lastimoso y ojalá que lo vivido nos sirva de experiencia”.

Admitió que como gobierno estatal, les urge contar con un atlas de riesgo, consensuado, técnico, con tareas, con prevención, tener listos los helicópteros; ya tenemos un avión que bombardea, pero si no hay nubes, necesitas helicópteros, ver si ya están listos, si hay una póliza, si hay un seguro.

Convocó a que Nuevo León “no permita otro incendio que nos tome por sorpresa a nadie, somos ejemplo en todo, y qué lastimoso que ahora somos ejemplo en el peor incendio de daños forestales en 2021”.

Durante el evento la Conafor presentó un diagnóstico y evaluación de los daños y medidas de restauración, elaborado por personal de la dependencia federal con el apoyo de varias universidades del país, destacándose que se requiere invertir 72 millones de pesos para restaurar 692 hectáreas donde se registraron las mayores afectaciones dañadas por los incendios forestales de 2021 (520 hectáreas en San José de Boquillas) y de 2022 (172 hectáreas en Matacanes).

