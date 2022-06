Salud de Jaime Rodríguez Calderón está peor que cuando ingresó al hospital, dice abogado

Monterrey.- A un mes de que el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón fue internado en el Hospital Universitario donde se le han practicado tres cirugías, hoy su situación de salud está peor que cuando ingresó al centro médico, reconoció su abogado Gabriel García Pérez.

Entrevistado al salir del HU, el abogado comentó que tanto él como su familia que han visitado a Rodríguez Calderón han observado que presenta una situación muy preocupante, y ha sido clasificado por los médicos que lo atiende como “paciente de alto riesgo''. Lo notamos sumamente débil, muy muy delicado, muy débil, muy cansado, dijo García Pérez.

Hay que tener en cuenta, que el ingeniero “no ha recibido alimento desde el fin de semana y obviamente la situación que él presenta es muy preocupante; lo veo sumamente cansado, platico con él tres minutos, cuatro minutos y se cansa, estamos ahorita en espera de que evolucione”, y para ello serán determinantes las 72 horas que se cumplen mañana, después de la operación de urgencia a que fue sometido el sábado anterior.

García Pérez mencionó que “El Bronco” presentó durante la noche del viernes y la madrugada del sábado un fuerte dolor abdominal, por lo que ya por la mañana los médicos del HU ordenaron la realización de una tomografía axial computarizada (TAC), mediante la cual detectaron que presentaba una fuga, una de las grapas que utilizaron para unir el intestino, en una cirugía que llevaron a cabo una semana antes.

“Había líquido que se estaba derramando del intestino hacia su organismo, eso es muy delicado porque si no se detecta a tiempo puede llegar a causar la muerte”, explicó el abogado.



Agregó que esa situación obligó a realizar una cirugía de emergencia para reparar la fuga “desconectando” las partes del intestino que habían unido y colocando un drene o bolsita para que el intestino pudiera reparar sus funciones.

“En este momento se encuentra con una sonda nasogástrica de la cual se alimenta, un catéter intravenoso a través del cual le hacen diversos estudios, se encuentra con oxígeno suplementario y tiene un dren a través del cual el suero que está recibiendo se elimina a través de esa bolsita”, comentó García Pérez.

Expuso que después de la intervención quirúrgica de emergencia, los médicos que lo atendieron, comentaron que serían muy importantes las siguientes 72 horas que vencen este miércoles, para observar cómo reacciona Rodríguez Calderón.

Los problemas de salud que “El Bronco” ha sufrido desde hace varios años se complicaron a partir de su detención el pasado 15 de marzo, al grado que fue necesaria su hospitalización el primero de mayo y diez días después se le realizó una primera operación para extirpar dos tumores del colon.



Asimismo, al detectar en el mayor de los tumores tenía células precancerígenas, se le hizo una segunda cirugía el 21 de mayo para retirar un segmento de 40 centímetros del intestino, siendo necesaria una reintervención de urgencia, al detectar una fuga en una de las grapas que aplicaron para unir las partes de dicho órgano.

Aunado a que “El Bronco” no ha recibido alimento desde el pasado fin de semana, dentro del plazo de 72 horas para ver cómo evoluciona, reconoció su abogado, “la situación que él presenta es una situación muy preocupante; lo veo sumamente cansado, platico con él tres minutos, cuatro minutos y se cansa”, declaró García Pérez.

Agregó el abogado que el lunes la defensa solicitó al juez de control que lleva el caso de Rodríguez Calderón, que de manera urgente pidiera un informe al director del Hospital Universitario en donde se detalle cada uno de los procedimientos que le fueron haciendo desde el primero de mayo y cuál es el estado imperante en la salud del ingeniero.

Puntualizó que a partir de ahí definirán diversas acciones que dependerán de cómo evolucione “El Bronco”, pero estarán enfocadas primeramente a velar por la salud de Rodríguez Calderón, como podría ser la petición para que se le traslade a un hospital privado, que desde un inicio solicitó la defensa y autorizó un juez de control, pero fue desatendido por las autoridades penitenciarias, que lo llevaron al HU, si bien aclaró que no se inconforman con la atención que ahí ha recibido.



No obstante, expuso, en un nosocomio privado podrían tratarlo los médicos que lo han atendido por años de sus padecimientos que hoy lo tienen tan minado de su salud, y por su condición de paciente de alto riesgo, sería cuidado por personal de enfermería las 24 horas del día, además de que su familia podría acompañarlo de forma permanente y no solamente durante una hora, lo cual no sería ningún privilegio, sino el derecho de cualquier ser humano imputado o no imputado.

Al cuestionarlo sobre el hecho de que Rodríguez Calderón a un mes de estar en el Hospital Universitario está en peores condiciones de salud de cómo llegó al nosocomio el primero de mayo, expresó el abogado, “nosotros prácticamente desde que el ingeniero ingresó al Centro de Reinserción Social en Apodaca solicitamos la atención médica, que fuera atendido, que se le permitiera el acceso a sus médicos, lo cual aconteció pero de manera muy esporádica y somera”.

Incluso mencionó que, previamente a las audiencias, han solicitado a los jueces que se atendiera la salud de Rodríguez Calderón que se estaba complicando.

Las autoridades penitenciarias, recordó, lo trasladaron al Hospital Metropolitano, donde estuvo por espacio de dos y media a tres horas, y le practicaron estudios de rutina, donde “los resultados que arrojaron fueron muy absurdos, hablan de una apéndice en estado y condición normal, cuando el ingeniero fue operado de la apéndice hace más de 15 años y no tiene”.

Por ello, concluyó, “eso nos da a pensar y a exigir que se analicen esas circunstancias y que si desde ese momento hubieran hecho todos los estudios, pues a lo mejor no estuviéramos (ahora) en esta situación. Sin embargo ya analizaremos en su momento lo que habremos de presentar; pero ahorita lo más importante es atender puntualmente nuestro trabajo como abogados, para que se garantice su salud”.

