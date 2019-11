Millonario busca novia a través de un anuncio de periódico

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Paul Young, prominente empresario de Laredo, Texas, decidió buscar a la mujer de sus sueños por medio de un anuncio en un periódico estadounidense.

Aunque no especifica su edad, Paul solicita a una mujer más joven que él, de entre 50 y 70 años.

Este hombre es dueño de una empresa de venta de autos que lleva su nombre y que tiene ventas millonarias anualmente.

“Quiero contactar a una mujer especial, soltera, delgada, sin hijos ni dependientes, que no fume ni ´vapee´, no use drogas, con pocos o ningún tatuaje", refiere en el anuncio.



Foto: Especial

La publicación de este hombre se ha hecho viral en redes sociales y ha sorprendido a los residentes texanos.

Paul asegura que es romántico, nacido en Laredo, Texas, aunque refiere que es 50% hispano y 50% estadounidense.

Informa además que es un hombre con muy buenas condiciones de salud, que vive sólo, con dos gatos, con ingresos adecuados como concesionario de autos.

Dice además que se encuentra semiretirado, buen ciudadano y de confiar.

Afirma que tiene una vida sin estrés, que le gustan las noches tranquilas viendo programas de televisión, incluyendo series.

El anuncio refiere que le gusta música romántica y que en ocasiones sale a cenar, que le gusta las conversaciones hogareñas y salir de cacería o de pesca y hasta cocinar.

Dice que gusta de viajar ocasionalmente, sin rumbo, que es flexible y un “libro abierto”.

“Si te gusta mi historia y quieres seriamente conocerme más, mándame tu correo electrónico (...) con al menos una foto y algo de tu información y te enviaré mi número telefónico para comunicarnos, mejor que textear; trato de encontrarte, porque sé que las posibilidades podrían ser grandiosas”, concluye Paul en su anuncio.