Ricardo Monreal reclama a Santiago Nieto apoyo adelantado a Marcelo Ebrad

Pachuca.- El senador Ricardo Monreal lanzó lo que llamó un reclamo “jocoso” al encargado del despacho de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, Santiago Nieto Castillo, por el apoyo al canciller Marcelo Ebrard, ya que si bien dijo, cada quien es libre de hacer lo que crea conveniente, debe de haber piso parejo.

Al acudir a Hidalgo a una firma de convenio con el Centro de Capacitación y Formación Permanente del Senado, durante su participación señaló que vio a Santiago Nieto y le comentó, “cómo vas Santiago, aunque ya vi que en Querétaro te has pronunciado anticipadamente, pero no debías de hacerlo por respeto al gobernador. Pero bueno cada uno tiene que asumir su responsabilidad”.

Se necesita de cordura y neutralidad, dice Monreal

Precisó que se debe de establecer en el país que los funcionarios, gobernadores y servidores públicos puedan mantener la neutralidad. Aunque tengan su posición personal por algún funcionario o aspirante a la presidencia de la República, se necesita la cordura y se necesita que asuman actitudes de neutralidad para no contaminar el proceso que va a ser complejo.

El senador consideró que una de las reglas que deben de seguirse después de la carta firmada por el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, es que los gobernadores instruyen funcionarios para que no haya proselitismo o pronunciamientos y uso de recursos públicos en favor de un aspirante, ya que dijo a todos les convienen reglas claras.

Lamentó que en estos momentos el piso está disparejo y él ha tenido que luchar contracorriente para poder enderezarlo.

La carta de Mario Delgado señaló llevaba la intención de qué no se obstaculizara ninguna de las intenciones de los aspirantes a la candidatura, también de no utilizar recursos públicos y no cesar a quienes los fines de semana acudan a demostrar su apoyo.

Equivocados, quienes creen voy a salir de Morena: Monreal

De igual manera apuntó que a quienes tienen la percepción de qué se va a salir de Morena está es equivocada, ya que se mantendrá ahí, debido a que consideró que beneficia más al país dentro del partido que fuera de él.

Señaló que decidió quedarse a pesar de qué hay un sector radical que quisiera que no estuviera. sin embargo, se mantendrá en el partido.

También se refirió a los incidentes que se han registrado en el Metro y refirió que no tiene la información para hacer un señalamiento respecto a si se trata de un tema político, de un boicot o de otro tipo de problemas que tenga este transporte.

Sin embargo, deseó que las cosas se mejoren para Claudia Sheinbaum, lamentó que los elementos de la Guardia Nacional hayan sido enviados al metro, ya que tipo hay comunidades pobres en muchos estados que son sumamente violentas, donde la guardia debería de realizar este tipo de trabajos.



afcl