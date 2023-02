Retiran interinato a Araly Rodríguez, señalada de recibir contratos millonarios en Veracruz

El Gobierno de Veracruz le retiró el “interinato” a Araly Rodríguez Vez, señalada por la oposición de trabajar en la Secretaría de Educación y recibir contratos por más de cien millones de pesos en distintas dependencias.

El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, informó que se le retiró el interinato, al cual –dijo- ingresó a propuesta de una organización sindical con un salario menor a los diez mil pesos.

El funcionario estatal se deslindó y deslindó a su dependencia de la trabajadora y de los contratos millonarios que ha obtenido, pues afirmó que no laboraba de oficinas centrales ni se le dieron contratos en la Secretaría de Educación.

"Está cubriendo un interinato y hoy les aseguro que le vamos a culminar su interinato, vamos a hablar con la organización sindical, lo vamos a cortar, no me acuerdo qué sindicato es, vamos a dar corte a este interinato", dijo.

Lee también: Acusaciones de misoginia vuelven a empañar renovación de la Canaco SLP

Y justificó su contratación al afirmar que ellos sólo revisan su experiencia y datos generales, y no están facultados para evaluar si tiene “una evasión fiscal”; además afirmó que igual se sorprendieron al conocer los contratos millonarios.

El Grupo Legislativo del PRI en el Congreso del Estado denunció, en distintas comparecencias de Secretarios de Despacho, los contratos millonarios que recibió la “trabajadora” en la Secretaría de Seguridad Pública y Secretaría de Salud.

Previamente, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez admitió que la empleada de la Secretaría de Educación de Veracruz, Araly Rodríguez Vez, ha recibido contratos millonarios por más de cien millones de pesos.

"No, ella no es fantasma, ella es real y en efecto tiene esos contratos y lo estamos investigando. Nosotros pensamos que es prestanombres de otra empresa. Lo que pasa es que algunas empresas no quieren mostrarse por temas con la administración anterior", expuso.

Lee también: Maria Luisa quería demostrar su inocencia, pero la preliberaron a la fuerza: “No soy feliz”

En conferencia de prensa, explicó que tras los diversos señalamientos en contra de la trabajadora por haber sido beneficiada de diversos contratos en diversas dependencias, se le mandó llamar y reveló que sólo es prestanombres de una empresa.

"Eso sería lo de menos, nosotros queremos ver si no están evadiendo impuestos a través de ese mecanismo. Se le llamó a ella, se le dijo a ver qué pasó y confesó que es sólo la representante de esa empresa", indicó.

Advirtió que si están utilizando la fórmula para evadir impuestos entonces procederán contra la empresa y la trabajadora.

"Sí existe, la empresa existe, está trabajando, pero vamos a ver por qué lo hicieron así. Es trabajadora que no tiene plaza, no nos vamos a quedar así. Vamos a indagar. Es real nada más que aquí no hay cochupos, de frente contra la corrupción", destacó.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

afcl